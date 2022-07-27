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Китай отреагировал на призыв США ввести санкции за покупку российской нефти

Ведомости

МИД КНР выразил решительный протест в связи с призывом США ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти и других энергоносителей в Китай, об этом сообщил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», — подчеркнул Лицзянь.

Ранее американские сенаторы во главе с Марко Рубио призвали власти США ввести рестрикции в отношении организаций, которые занимаются страхованием или регистрацией танкеров, перевозящих нефть или сжиженный природный газ из России в Китай. По информации агентства Bloomberg, это привело бы к более жесткой конкуренции за нефть с Ближнего Востока и, как следствие, к росту цен на энергоносители.

Импорт российской нефти в Китай в этом году резко вырос, потому что после отказа ЕС от закупок нефти в России Москве пришлось переориентировать ее поставки и продавать баррели, от которых отказались европейские страны, со скидкой. Эмбарго ЕС на закупки российской нефти вступит в силу в декабре этого года.

24 июля суточный объем поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» обновил рекорд. По данным «Газпрома», в июле объем поставок в сутки регулярно превышал контрактные количества, однако конкретные показатели компания не раскрыла.

Ранее по теме: Экспорт российского газа в Китай достиг рекорда

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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