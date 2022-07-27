Китай отреагировал на призыв США ввести санкции за покупку российской нефти
МИД КНР выразил решительный протест в связи с призывом США ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти и других энергоносителей в Китай, об этом сообщил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, передает ТАСС.
«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», — подчеркнул Лицзянь.
Ранее американские сенаторы во главе с Марко Рубио призвали власти США ввести рестрикции в отношении организаций, которые занимаются страхованием или регистрацией танкеров, перевозящих нефть или сжиженный природный газ из России в Китай. По информации агентства Bloomberg, это привело бы к более жесткой конкуренции за нефть с Ближнего Востока и, как следствие, к росту цен на энергоносители.
Импорт российской нефти в Китай в этом году резко вырос, потому что после отказа ЕС от закупок нефти в России Москве пришлось переориентировать ее поставки и продавать баррели, от которых отказались европейские страны, со скидкой. Эмбарго ЕС на закупки российской нефти вступит в силу в декабре этого года.
24 июля суточный объем поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» обновил рекорд. По данным «Газпрома», в июле объем поставок в сутки регулярно превышал контрактные количества, однако конкретные показатели компания не раскрыла.
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