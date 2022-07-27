Китай отреагировал на призыв США ввести санкции за покупку российской нефти

Ранее американские сенаторы во главе с Марко Рубио призвали власти США ввести рестрикции в отношении организаций, которые занимаются страхованием или регистрацией танкеров, перевозящих нефть или сжиженный природный газ из России в Китай. По информации агентства Bloomberg, это привело бы к более жесткой конкуренции за нефть с Ближнего Востока и, как следствие, к росту цен на энергоносители.