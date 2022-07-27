Песков прокомментировал предложение ввести санкции за поставки нефти в Китай
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что законопроект сенаторов США о введении санкций за перевозки российской нефти в Китай не будет принят.
«США не пытаются (ввести санкции в отношении поставок российской нефти в Китай. — Ведомости). Там есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов, если я не ошибаюсь. Ну будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется», — отметил Песков.
Ранее сегодня Bloomberg сообщил, что сенаторы-республиканцы США внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается ввести санкции для компаний, которые страхуют или регистрируют танкеры, перевозящие нефть или сжиженный газ из России в Китай.
Импорт нефти из России в Китай резко вырос в 2022 г., потому что после отказа ЕС от закупок нефти в России Москве пришлось переориентировать ее поставки и продавать со скидкой. Эмбарго ЕС на закупки российской нефти вступит в силу в декабре этого года. Также страны G7 обсуждают установление максимальной цены на российскую нефть на мировом рынке: по данным Bloomberg, в начале июля обсуждался диапазон в $40-60 за баррель.
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