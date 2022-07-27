МИД выразил протест в связи с давлением на россиян при въезде в Латвию
Сегодня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской Республики в России Даце Рутка, которой был выражен протест в связи с оказываемым давлением на россиян, въезжающих в Латвию. Об этом рассказал на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики», – рассказал он.
По словам Нечаева, латвийские пограничники требуют от въезжающих россиян подписать заранее составленный документ о несогласии с политикой России, в случае отказа въезд запрещается.
Ранее в понедельник об аналогичном требовании латвийских пограничников рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. После отказа подписать бумагу с осуждением российской военной спецоперации на Украине его не пустили в страну, рассказал он.
На прошлой неделе президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею лишать гражданства жителей страны (имеющих двойное гражданство), поддерживающих спецоперацию.
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