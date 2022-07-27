МИД выразил протест в связи с давлением на россиян при въезде в Латвию

Сегодня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской Республики в России Даце Рутка, которой был выражен протест в связи с оказываемым давлением на россиян, въезжающих в Латвию. Об этом рассказал на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.