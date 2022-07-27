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МИД выразил протест в связи с давлением на россиян при въезде в Латвию

Ведомости

Сегодня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской Республики в России Даце Рутка, которой был выражен протест в связи с оказываемым давлением на россиян, въезжающих в Латвию. Об этом рассказал на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики», – рассказал он.

По словам Нечаева, латвийские пограничники требуют от въезжающих россиян подписать заранее составленный документ о несогласии с политикой России, в случае отказа въезд запрещается.

Ранее в понедельник об аналогичном требовании латвийских пограничников рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. После отказа подписать бумагу с осуждением российской военной спецоперации на Украине его не пустили в страну, рассказал он.

На прошлой неделе президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею лишать гражданства жителей страны (имеющих двойное гражданство), поддерживающих спецоперацию.

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Ранее по теме: Юргенса не пустили в Латвию из-за отказа осудить российские власти
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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