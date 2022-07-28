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Япония направила представление России из-за военных учений на Курилах

Ведомости

Власти Японии направили России представление из-за военных учений на Дальнем Востоке и призвали исключить из них территорию Южных Курильских островов (Токио называет их «северными территориями»), сообщил заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.

«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — рассказал Исодзаки (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что Токио призвал Москву исключить Южные Курилы из региона учений, и выразил обеспокоенность активизацией российских войск в регионе.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022». Учения пройдут на 13 полигонах военного округа и в них примут участие ВДВ, дальняя и военно-транспортная авиация, а также войска иностранных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных