Япония направила представление России из-за военных учений на Курилах
Власти Японии направили России представление из-за военных учений на Дальнем Востоке и призвали исключить из них территорию Южных Курильских островов (Токио называет их «северными территориями»), сообщил заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.
«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — рассказал Исодзаки (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что Токио призвал Москву исключить Южные Курилы из региона учений, и выразил обеспокоенность активизацией российских войск в регионе.
Ранее Минобороны России сообщило, что с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022». Учения пройдут на 13 полигонах военного округа и в них примут участие ВДВ, дальняя и военно-транспортная авиация, а также войска иностранных государств.
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