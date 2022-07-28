Япония направила представление России из-за военных учений на Курилах

«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — рассказал Исодзаки (цитата по «РИА Новости»).