Суд смягчил наказание осужденному на Украине российскому военному Шишимарину
Киевский апелляционный суд смягчил наказание российскому военному Вадиму Шишимарину, заменив пожизненное заключение на 15 лет колонии, сообщает украинский медиа-проект «Граты».
«Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
23 мая Соломенский райсуд Киева приговорил 21-летнего военного Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) за совершенное им убийство мирного жителя в Сумской области. Шишимарин признал вину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы немного возможностей для защиты Шишимарина на месте, но соответствующие меры будут приниматься по «другим каналам».
После этого занимавшая в тот момент пост генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова не исключила, что Шишимарина в будущем могут обменять. Однако она подчеркнула, что это может произойти только в рамках действующего законодательства. Руденко также заявлял, что Россия допускает возможность обсуждения с Украиной обмена пленных, сдавшихся на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе, если это «не будет противоречить здравому смыслу».
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