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Суд смягчил наказание осужденному на Украине российскому военному Шишимарину

Ведомости

Киевский апелляционный суд смягчил наказание российскому военному Вадиму Шишимарину, заменив пожизненное заключение на 15 лет колонии, сообщает украинский медиа-проект «Граты».

«Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

23 мая Соломенский райсуд Киева приговорил 21-летнего военного Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) за совершенное им убийство мирного жителя в Сумской области. Шишимарин признал вину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы немного возможностей для защиты Шишимарина на месте, но соответствующие меры будут приниматься по «другим каналам». 

После этого занимавшая в тот момент пост генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова не исключила, что Шишимарина в будущем могут обменять. Однако она подчеркнула, что это может произойти только в рамках действующего законодательства. Руденко также заявлял, что Россия допускает возможность обсуждения с Украиной обмена пленных, сдавшихся на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе, если это «не будет противоречить здравому смыслу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных