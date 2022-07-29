Пушилин заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

О готовности Пушилина встретиться с Ким Чен Ыном рассказала посол ДНР в России Ольга Макеева на встрече с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем. Также во время встречи стороны обсудили возможности постоянного сотрудничества во всем народном хозяйстве: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, здравоохранении, образовании, культуре и др., отмечается в сообщении.