Пушилин заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает официальное представительство МИД ДНР в России.
О готовности Пушилина встретиться с Ким Чен Ыном рассказала посол ДНР в России Ольга Макеева на встрече с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем. Также во время встречи стороны обсудили возможности постоянного сотрудничества во всем народном хозяйстве: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, здравоохранении, образовании, культуре и др., отмечается в сообщении.
«Син Хон Чхоль отметил, что после открытия границ и снятия ковидных ограничений КНДР с ДНР будут иметь большой потенциал в торгово-экономической адаптации и сфере трудовой ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства. Макеева выразила готовность к сотрудничеству, а также предложила КНДР принять участие «в организации и работе международного трибунала над военными преступниками».
13 июля Северная Корея признала независимость ДНР. Пушилин тогда отмечал, что решение станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль также вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства КНДР признать независимость Донецкой республики.
РФ признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля этого года, 25 февраля такое решение приняла частично признанная Абхазия. В июне 2014 г. независимость республик признала частично признанная Южная Осетия.
После признания ДНР Северной Кореей министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Ведомство также сообщило, что данный шаг со стороны Пхеньяна является попыткой подорвать «суверенитет и территориальную целостность Украины».
МИД КНДР 15 июля ответил, что власти Украины не имеют права поднимать вопросы суверенитета после их присоединения к незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет КНДР.
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