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Пушилин заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Ведомости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает официальное представительство МИД ДНР в России.

О готовности Пушилина встретиться с Ким Чен Ыном рассказала посол ДНР в России Ольга Макеева на встрече с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем. Также во время встречи стороны обсудили возможности постоянного сотрудничества во всем народном хозяйстве: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, здравоохранении, образовании, культуре и др., отмечается в сообщении.

«Син Хон Чхоль отметил, что после открытия границ и снятия ковидных ограничений КНДР с ДНР будут иметь большой потенциал в торгово-экономической адаптации и сфере трудовой ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства. Макеева выразила готовность к сотрудничеству, а также предложила КНДР принять участие «в организации и работе международного трибунала над военными преступниками».

13 июля Северная Корея признала независимость ДНР. Пушилин тогда отмечал, что решение станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль также вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства КНДР признать независимость Донецкой республики.

РФ признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля этого года, 25 февраля такое решение приняла частично признанная Абхазия. В июне 2014 г. независимость республик признала частично признанная Южная Осетия.

После признания ДНР Северной Кореей министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Ведомство также сообщило, что данный шаг со стороны Пхеньяна является попыткой подорвать «суверенитет и территориальную целостность Украины».

МИД КНДР 15 июля ответил, что власти Украины не имеют права поднимать вопросы суверенитета после их присоединения к незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных