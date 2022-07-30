Москалькова рассказала о возвращении домой женщин с задержанных на Украине судов
Семь женщин из составов экипажей удерживаемых на Украине российских гражданских судов вернулись в Россию, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Переговорила с капитанами кораблей "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193"... Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное. На сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков», — написала омбудсмен.
Москалькова отмечает, что трое из остающихся в украинском Измаиле россиян тяжело заболели. Омбудсмен обратилась к украинской стороне с запросом о предоставлении им возможности вернуться домой. Татьяна Москалькова написала, что также обратилась в компетентные органы РФ с ходатайством об ускорении решения вопроса о возвращении оставшихся моряков в Россию.
В июне Москалькова сообщила президенту России Владимиру Путину о том, что Международный комитет Красного Креста (МККК) ни разу не сообщил Москве о посещении пленных россиян на Украине. Она рассказала, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. Москалькова провела там личный прием и затем по просьбе пленных сообщила их родственникам об их судьбе.
Перед этим Москалькова попросила МККК предоставить данные о российских военнопленных на Украине. По ее словам, она несколько раз посылала запросы, но не получала никакой информации. В конце мая МККК сообщил ТАСС, что комитет ответил Москальковой, однако содержание письма в организации комментировать отказались.
После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 2439 украинских военных. В Киеве заявили, что ведут работу по их возвращению на подконтрольные Украине территории. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала. В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда.