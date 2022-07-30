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Москалькова рассказала о возвращении домой женщин с задержанных на Украине судов

Ведомости

Семь женщин из составов экипажей удерживаемых на Украине российских гражданских судов вернулись в Россию, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Переговорила с капитанами кораблей "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193"... Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное. На сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков», — написала омбудсмен.

Москалькова отмечает, что трое из остающихся в украинском Измаиле россиян тяжело заболели. Омбудсмен обратилась к украинской стороне с запросом о предоставлении им возможности вернуться домой. Татьяна Москалькова написала, что также обратилась в компетентные органы РФ с ходатайством об ускорении решения вопроса о возвращении оставшихся моряков в Россию.

В июне Москалькова сообщила президенту России Владимиру Путину о том, что Международный комитет Красного Креста (МККК) ни разу не сообщил Москве о посещении пленных россиян на Украине. Она рассказала, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. Москалькова провела там личный прием и затем по просьбе пленных сообщила их родственникам об их судьбе.

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Перед этим Москалькова попросила МККК предоставить данные о российских военнопленных на Украине. По ее словам, она несколько раз посылала запросы, но не получала никакой информации. В конце мая МККК сообщил ТАСС, что комитет ответил Москальковой, однако содержание письма в организации комментировать отказались.

После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 2439 украинских военных. В Киеве заявили, что ведут работу по их возвращению на подконтрольные Украине территории. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала. В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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