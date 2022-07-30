Путин утвердит Морскую доктрину России

Ранее Минобороны сообщило, что подлодки «Белгород» и «Хабаровск» станут носителями беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». В феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях. Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и планировали передать ВМФ в 2020 г.