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Путин утвердит Морскую доктрину России

Ведомости

В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин подпишет в Санкт-Петербурге указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава ВМФ России. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Кремля. 

Путин подпишет документы 31 июля, перед началом военно-морского парада, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

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«Верховный главнокомандующий обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, а также поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-морского флота», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3500 военнослужащих. 

Ранее Путин подписал указ о проведении в день ВМФ военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Планируется, что в этот день в 22 часа по московскому времени пройдет артиллерийский салют.

В июле стало известно, что АО «ПО «Севмаш» передало Военно-морскому флоту России исследовательскую подводную лодку «Белгород». Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов отмечал, что она «открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана».

Ранее Минобороны сообщило, что подлодки «Белгород» и «Хабаровск» станут носителями беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». В феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях. Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и планировали передать ВМФ в 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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