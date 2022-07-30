Польша передаст украинским военным самоходные гаубицы Krab

«Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю. Завершаются последние формальности и техника будет доставлена на территорию Украины», — говорится в сообщении. Кроме того, в Польше заканчивает обучение очередная группа украинских военных, которые будут обслуживать эти гаубицы, сообщает радио.