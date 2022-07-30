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Польша передаст украинским военным самоходные гаубицы Krab

Ведомости

Власти Польши передут украинским военным восемь самоходных гаубиц Krab, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Польское радио».

«Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю. Завершаются последние формальности и техника будет доставлена на территорию Украины», — говорится в сообщении. Кроме того, в Польше заканчивает обучение очередная группа украинских военных, которые будут обслуживать эти гаубицы, сообщает радио.

Отмечается, что вооружение будет передано Украине не безвозмездно. Это реализация межправительственного соглашения, которое Польша и Украина заключили в Киеве в начале июня.

В начале июня польский министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин сообщал, что Польша экспортирует на Украину вооружения на сумму $630 млн, что является самым крупным оборонным контрактом республики за последние 30 лет.

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В конце мая заместитель министра обороны республики Войцех Скуркевич сообщил, что Польша передала Украине 18 самоходных пушечных гаубиц Krab и обучила работе с ними «сотню украинских артиллеристов». Варшава поставила Украине гаубицы после вступления в силу закона, который упрощает передачу оружия Киеву. После США республика «является вторым крупнейшим донором вооружений для Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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