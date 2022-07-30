Польша передаст украинским военным самоходные гаубицы Krab
Власти Польши передут украинским военным восемь самоходных гаубиц Krab, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Польское радио».
«Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю. Завершаются последние формальности и техника будет доставлена на территорию Украины», — говорится в сообщении. Кроме того, в Польше заканчивает обучение очередная группа украинских военных, которые будут обслуживать эти гаубицы, сообщает радио.
Отмечается, что вооружение будет передано Украине не безвозмездно. Это реализация межправительственного соглашения, которое Польша и Украина заключили в Киеве в начале июня.
В начале июня польский министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин сообщал, что Польша экспортирует на Украину вооружения на сумму $630 млн, что является самым крупным оборонным контрактом республики за последние 30 лет.
В конце мая заместитель министра обороны республики Войцех Скуркевич сообщил, что Польша передала Украине 18 самоходных пушечных гаубиц Krab и обучила работе с ними «сотню украинских артиллеристов». Варшава поставила Украине гаубицы после вступления в силу закона, который упрощает передачу оружия Киеву. После США республика «является вторым крупнейшим донором вооружений для Украины».