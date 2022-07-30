Власти Украины планируют провести обязательную эвакуацию жителей Донбасса

В начале июля глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Киев прекратил подачу газа в Запорожскую область. Он заявил, что власти Запорожской области обратились к российскому правительству с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Он также назвал решение Киева об отключении газоснабжения одним из «методов геноцида». В июле член совета пророссийской военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил, что строительство нового газопровода из России в Запорожскую область планируется завершить в сентябре.