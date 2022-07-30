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Власти Украины планируют провести обязательную эвакуацию жителей Донбасса

Ведомости

Власти Украины намерены провести обязательную эвакуацию жителей той части Донбасса, которая до сих пор подконтрольна Киеву. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

Министр напомнила, что 29 июля кабмин страны создал штаб по эвакуации жителей Донецкой области.

«В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение… Нет надлежащего электроснабжения. Одним словом — тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», — сказала Верещук (цитата по УНИАН).

По ее словам, из Донецкой области придется эвакуировать как минимум 200 000-220 000 местных жителей. Министр отметила, что у них будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

Агентство отмечает, что следующей для эвакуации может стать Запорожская область, 65% которой не имеет газоснабжения.

В начале июля глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Киев прекратил подачу газа в Запорожскую область. Он заявил, что власти Запорожской области обратились к российскому правительству с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Он также назвал решение Киева об отключении газоснабжения одним из «методов геноцида». В июле член совета пророссийской военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил, что строительство нового газопровода из России в Запорожскую область планируется завершить в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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