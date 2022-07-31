Путин утвердил Корабельный устав и Морскую доктрину России
Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал указы об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота и Морской доктрины России, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин подписал указы в Санкт-Петербурге, где в День ВМФ России проходит главный военно-морской парад. Президент утвердил Корабельный устав и Морскую доктрину перед началом основной части парада, отметили в Кремле. Церемония подписания документов прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.
Морская доктрина утверждена «в целях обеспечения реализации национальной морской политики РФ». Путин в своем указе постановил признать утратившей силу Морскую доктрину, которая была принята 17 июня 2015 г.
Указом «Об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота» вносятся изменения в уставы внутренней службы Вооруженных сил России и гарнизонной и караульной служб ВС РФ, утвержденные указом от 10 ноября 2007 г.
Ранее сегодня глава государства на борту катера «Раптор» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. Путин поздравил личный состав их экипажей с Днем ВМФ, рассказали в пресс-службе.
В параде принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3500 военнослужащих. Планируется, что в этот день в 22 часа по московскому времени пройдет артиллерийский салют.