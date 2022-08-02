Мишустин подписал постановление о создании «Роскадастра»

Из постановления следует, что компания будет создана путем реорганизации с одновременным сочетанием преобразования и присоединения «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», а также Федеральной кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Росреестра»).