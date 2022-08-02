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Мишустин подписал постановление о создании «Роскадастра»

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании публично-правовой компании «Роскадастр» путем реорганизации трех подведомственных Росреестру учреждений. Такой документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Из постановления следует, что компания будет создана путем реорганизации с одновременным сочетанием преобразования и присоединения «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», а также Федеральной кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Росреестра»).

«Роскадастр» будет осуществлять функции объединяемых организаций, в том числе вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах, займется геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, научной и исследовательской деятельностью.

В декабре 2021 г. президент Владимир Путин подписал постановление о правилах формирования «Роскадастра».  В Росреестре отмечали, что объединение ряда организаций в публично-правовую компанию позволит сократить сроки оказания услуг, увеличить количество услуг ведомства в электронном виде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных