Мишустин подписал постановление о создании «Роскадастра»
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании публично-правовой компании «Роскадастр» путем реорганизации трех подведомственных Росреестру учреждений. Такой документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из постановления следует, что компания будет создана путем реорганизации с одновременным сочетанием преобразования и присоединения «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», а также Федеральной кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Росреестра»).
«Роскадастр» будет осуществлять функции объединяемых организаций, в том числе вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах, займется геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, научной и исследовательской деятельностью.
В декабре 2021 г. президент Владимир Путин подписал постановление о правилах формирования «Роскадастра». В Росреестре отмечали, что объединение ряда организаций в публично-правовую компанию позволит сократить сроки оказания услуг, увеличить количество услуг ведомства в электронном виде.
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