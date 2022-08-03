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Датский Maersk по итогам первого полугодия оценил уход из России в $624 млн

Ведомости

Датская судоходная компания Maersk оценила потери от ухода с российского рынка в первом полугодии 2022 г. в $624 млн, следует из отчетности компании.

«Влияние ситуации в России и на Украине на EBIT было менее негативным благодаря восстановлению во втором квартале 93 миллионов долларов определенных убытков и обесценения в Ocean, ранее признанных в первом квартале. Чистое влияние на EBIT в первом полугодии 2022 года составляет отрицательные 624 миллиона долларов США», – сказано в отчете (цитата по РИА «Новости»).

В компании отмечают, что процесс продажи активов в России, в том числе миноритарного пакета в размере 30,75% Global Ports Investments (GPI), продолжается.

Maersk отмечает, что в связи с отказом от ведения бизнеса в России в I квартале 2022 г. компания рассчитывала на убытки в размере $718 млн, но II квартале удалось вывести «большее количество контейнеров, чем предполагалось ранее» – на общую сумму около $81 млн, что позволило сократить их.

В начале марта в Maersk сообщили, что перевозчик ожидает значительных задержек в доставке контейнеров, из-за того что Нидерланды, Бельгия и Германия задерживают суда, следующие в Россию, в поисках запрещенных товаров. Это может привести к непредсказуемым последствиям в операционной деятельности и сбоям в глобальных цепочках поставок, предупредила компания. Затем Maersk объявила о приостановке приема заявок на отправки в/из России.

После начала спецоперации на Украине помимо Maersk и другие крупнейшие контейнерные компании – CGM и Hapag-Lloyd – отменили заходы судов в Россию. Фидерный оператор Unifeeder приостановил балтийские сервисы, заходившие в порт Санкт-Петербурга, X-Press Feeders убрал сервис BRX из Петербурга в Антверпен и Роттердам, а исландский перевозчик Samskip отменил сервис Роттердам – Гамбург – Петербург.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных