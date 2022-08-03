Датский Maersk по итогам первого полугодия оценил уход из России в $624 млн

В начале марта в Maersk сообщили, что перевозчик ожидает значительных задержек в доставке контейнеров, из-за того что Нидерланды, Бельгия и Германия задерживают суда, следующие в Россию, в поисках запрещенных товаров. Это может привести к непредсказуемым последствиям в операционной деятельности и сбоям в глобальных цепочках поставок, предупредила компания. Затем Maersk объявила о приостановке приема заявок на отправки в/из России.