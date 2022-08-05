«Коммерсантъ»: Минсельхоз допустил запрет импорта семян в качестве контрсанкций

Отмечается, что российский агробизнес сильно зависит от импорта посадочного материала. По данным газеты, до 97% семян сахарной свеклы завозится из-за рубежа, подсолнечника — до 77%, а кукурузы — до 50%. По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, России следует, напротив, облегчить доступ мировых технологий в АПК на российский рынок. Он уточняет, что лишь несколько процентов выручки крупных поставщиков (к примеру, BASF и Bayer) зависит от российского рынка.