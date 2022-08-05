«Коммерсантъ»: Минсельхоз допустил запрет импорта семян в качестве контрсанкций
Минсельхоз может запретить ввоз семян из ЕС и США в качестве ответной меры на антироссийские санкции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, присутствовавший на совещании с заместителем главы министерства Оксаной Лут.
По словам собеседника газеты, Минсельхоз предупредил региональные органы агропромышленного комплекса (АПК), что вскоре под запрет может попасть ввоз семян из недружественных стран. Так как решение о введении санкций принимает правительство, «Коммерсантъ» обратился в кабмин за комментарием. Там вопрос перенаправили в Минсельхоз.
Лут отметила, что семена — «базовая позиция» в АПК при возможном введении РФ ответных санкций, поскольку иностранные компании «сидят на нашем рынке». При этом в Россельхознадзоре уже начали частично ограничивать поставки. Так, с 6 июля ввозить семена в Россию запретили французским компаниям Lidea France и Limagrain Europe. Решение в ведомстве объяснили выявленной болезнью продукции.
В связи с возможными контрсанкциями России на встрече ведомства обсуждался вопрос и об увеличении использования российских семян подсолнечника. В министерстве уточнили, что для этого будет разработан план закупок по аналогии с тем, который сейчас действует при приобретении минеральных удобрений.
Отмечается, что российский агробизнес сильно зависит от импорта посадочного материала. По данным газеты, до 97% семян сахарной свеклы завозится из-за рубежа, подсолнечника — до 77%, а кукурузы — до 50%. По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, России следует, напротив, облегчить доступ мировых технологий в АПК на российский рынок. Он уточняет, что лишь несколько процентов выручки крупных поставщиков (к примеру, BASF и Bayer) зависит от российского рынка.
Гендиректор производителя семян «Щелково Агрохим» Салис Каракотов поддерживает идею ограничить импорт семян в Россию. По его словам, это поможет нарастить производство собственного посадочного материала. При это Каракотов подчеркивает, что отказ от зарубежных семян должен идти постепенно. Для этого он предлагает в течение трех-четырех лет субсидировать бизнесу закупку российского посадочного материала.
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