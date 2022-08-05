Минобороны Израиля одобрило призыв 25 000 резервистов
Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве 25 000 военнослужащих, находящихся в резерве, для выполнения оперативных задач, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее сегодня Армия обороны Израиля начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям в сектора Газа. Операция направлена против террористических целей в палестинской организации «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России).
«Целью этой операции является устранение конкретной угрозы в отношении граждан Израиля и мирных жителей, проживающих по соседству с сектором Газа», — заявил премьер-министр страны Яир Лапид.
Последний раз Израиль нанес несколько ударов по целям радикалов в секторе Газа 18 июня, писал ТАСС. Атака была проведена в ответ на обстрел израильской территории. Выпущенную ракету удалось сбить системами ПВО.
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