В Косово задержали российскую журналистку Дарью Асламову
Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова задержана в частично признанной республике Косово по подозрению в шпионаже, сообщил глава МВД непризнанного образования Джелаль Свечлия.
«Сегодня на погранпереходе на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста», — написал Свечлия в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Свечлия утверждает, что российская журналистка также участвовала в боевых действиях на Украине.
Ранее правительство Косова заявило, что планирует признать сербские документы на территории Косово недействительными. Въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое решение власти Приштины приняли в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове.
Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в республике готовят операцию против сербов, проживающих на территории самопровозглашенной республики. 31 июля вечером ситуация резко обострилась после того, как полиция непризнанной республики закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы, живущие на севере Косова, вышли на демонстрации и начали строить баррикады на трассах. Еще в нескольких городах зазвучали сирены.