Amnesty International извинилась за доклад о нарушениях ВСУ законов ведения войны
Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за «вызвавший боль и гнев» доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны ВСУ, сообщает Reuters. Однако организация не отказалась от своих выводов, отмечает агентство.
«Amnesty International глубоко сожалеет о стрессе и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения военных действий со стороны Украины. Приоритетной задачей для Amnesty International в этом и любом другом конфликте является то, чтобы гражданские лица были защищены. Разумеется, этой единственной цели был подчинен последний релиз по теме», – цитирует агентство сообщение организации.
В организации отметили, что «полностью придерживаются своих выводов, хотя сожалеют о причиненной боли».
В докладе организации говорится о случаях использования в военных целях жилых построек в 19 населенных пунктах, а также использовании школ и больниц в военных целях. «Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны», — говорится в сообщении.
17 апреля Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт организации Human Rights Watch (HRW).
8 апреля Минюст исключил российские подразделения Human Rights Watch, Amnesty International и еще 13 иностранных неправительственных организаций из реестра филиалов и представительств. В министерстве решение объяснили нарушениями действующего законодательства со стороны иностранных организаций. В связи с исключением из списка организации будут сняты с учета в налоговой, поэтому они не смогут выплачивать зарплаты сотрудникам. И HRW, и Amnesty International заявили, что намерены продолжить работу в России.