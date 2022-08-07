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Amnesty International извинилась за доклад о нарушениях ВСУ законов ведения войны

Ведомости

Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за «вызвавший боль и гнев» доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны ВСУ, сообщает Reuters. Однако организация не отказалась от своих выводов, отмечает агентство.

«Amnesty International глубоко сожалеет о стрессе и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения военных действий со стороны Украины. Приоритетной задачей для Amnesty International в этом и любом другом конфликте является то, чтобы гражданские лица были защищены. Разумеется, этой единственной цели был подчинен последний релиз по теме», – цитирует агентство сообщение организации.

В организации отметили, что «полностью придерживаются своих выводов, хотя сожалеют о причиненной боли».

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В докладе организации говорится о случаях использования в военных целях жилых построек в 19 населенных пунктах, а также использовании школ и больниц в военных целях. «Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны», — говорится в сообщении.

17 апреля Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт организации Human Rights Watch (HRW).

8 апреля Минюст исключил российские подразделения Human Rights Watch, Amnesty International и еще 13 иностранных неправительственных организаций из реестра филиалов и представительств. В министерстве решение объяснили нарушениями действующего законодательства со стороны иностранных организаций. В связи с исключением из списка организации будут сняты с учета в налоговой, поэтому они не смогут выплачивать зарплаты сотрудникам. И HRW, и Amnesty International заявили, что намерены продолжить работу в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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