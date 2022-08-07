Amnesty International извинилась за доклад о нарушениях ВСУ законов ведения войны

В докладе организации говорится о случаях использования в военных целях жилых построек в 19 населенных пунктах, а также использовании школ и больниц в военных целях. «Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны», — говорится в сообщении.