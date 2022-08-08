В Хельсинки демонтировали монумент времен СССР «Мир во всем мире»
Утром 8 августа власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», подаренный Финляндии Советским Союзом в 1990 г. Об этом сообщает телекомпания Yle.
«Монумент был поднят с места расположения с помощью тросов и перемещен на баржу сегодня, в понедельник, около семи утра», — говорится в сообщении. Издание отмечает, что его передадут на хранение в Художественный музей Хельсинки. Его дальнейшую судьбу позже определят власти города совместно с учреждением культуры.
Уточняется, что демонтаж памятника связан с планами по перестройке улицы Хаканиеменранта. На месте монумента появится тротуар, а по Хаканиеменранта проложат трамвайную линию. Проект не предусматривает возвращение скульптуры обратно.
Памятник «Мир во всем мире» высотой 6,5 м Хельсинки получил в подарок от Москвы в 1989 г. Спустя год его установили в столице Финляндии на улице Хаканиеменранта. Скульптура изображает людей с разных континентов, которые держат в руках земной шар. В ответ Хельсинки подарил Москве памятник «Дети мира». Она находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе.
Ранее стало известно, что власти Эстонии до конца года собираются избавиться от всех памятников советским солдатам. Премьер-министр страны Кая Каллас призвала как можно скорее снести монументы. По ее оценке, сейчас в республике есть порядка 200-400 красноармейских скульптур. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не может помешать планам эстонских властей.
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