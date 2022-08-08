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В Хельсинки демонтировали монумент времен СССР «Мир во всем мире»

Ведомости

Утром 8 августа власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», подаренный Финляндии Советским Союзом в 1990 г. Об этом сообщает телекомпания Yle.

«Монумент был поднят с места расположения с помощью тросов и перемещен на баржу сегодня, в понедельник, около семи утра», — говорится в сообщении. Издание отмечает, что его передадут на хранение в Художественный музей Хельсинки. Его дальнейшую судьбу позже определят власти города совместно с учреждением культуры.

Уточняется, что демонтаж памятника связан с планами по перестройке улицы Хаканиеменранта. На месте монумента появится тротуар, а по Хаканиеменранта проложат трамвайную линию. Проект не предусматривает возвращение скульптуры обратно.

Памятник «Мир во всем мире» высотой 6,5 м Хельсинки получил в подарок от Москвы в 1989 г. Спустя год его установили в столице Финляндии на улице Хаканиеменранта. Скульптура изображает людей с разных континентов, которые держат в руках земной шар. В ответ Хельсинки подарил Москве памятник «Дети мира». Она находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

Ранее стало известно, что власти Эстонии до конца года собираются избавиться от всех памятников советским солдатам. Премьер-министр страны Кая Каллас призвала как можно скорее снести монументы. По ее оценке, сейчас в республике есть порядка 200-400 красноармейских скульптур. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не может помешать планам эстонских властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных