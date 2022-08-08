В Хельсинки демонтировали монумент времен СССР «Мир во всем мире»

Памятник «Мир во всем мире» высотой 6,5 м Хельсинки получил в подарок от Москвы в 1989 г. Спустя год его установили в столице Финляндии на улице Хаканиеменранта. Скульптура изображает людей с разных континентов, которые держат в руках земной шар. В ответ Хельсинки подарил Москве памятник «Дети мира». Она находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе.