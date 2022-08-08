Объем нового пакета военной помощи США Украине составит $1 млрд
В рамках очередного пакета помощи США предоставят Украине боеприпасы для HIMARS и ракетно-зенитных комплексов NASAMS, до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, сообщил Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности официального представителя Пентагона Тодда Брессейла. Общая сумма помощи составит $1 млрд.
Издание уточняет, что этот пакет будет самым крупным из выделенных с помощью полномочий президента США, и он дополнит те $8,8 млрд, которые страна уже направила Украине с начала спецоперации.
США прямо вовлечены в военные действия на Украине путем поставок оружия и предоставления разведывательной информации, которая используется для нанесения ударов, заявила 2 августа на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
22 июля Белый дом объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в который войдут четыре установки РСЗО HIMARS. Ранее Украина уже получила 12 таких установок. 24 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что США и их союзники поставят Украине 25-30 установок РСЗО HIMARS и MLRS и боеприпасы к ним.
США поставляют оружие на Украину с начала военной спецоперации. В конце мая президент США Джо Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений. 29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что оружие, которое НАТО поставляет Киеву, используется против мирных жителей. Такие поставки продлевают «агонию режима», добавил Лавров.