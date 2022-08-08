За два дня порты Украины покинули шесть судов с продовольствием

По данным ведомства, 7 августа 2022 г. из порта Одессы вышли сухогруз «Рива Винд» (Маршалловы Острова) с кукурузой, турецкий танкер «Мустафа Некати» с подсолнечным маслом. Порт Черноморск покинули зарегистрированные на Маршалловых Островах сухогруз «Стар Хелен» с мукой и «Глори» с кукурузой. 8 августа 2022 г. либерийский сухогруз «Аризона» с кукурузой вышел из порта Черноморск, либерийская «Сакура» с соей – из порта Южный.