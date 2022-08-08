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За два дня порты Украины покинули шесть судов с продовольствием

Ведомости

Шесть сухогрузов и танкеров с продовольствием покинули порты Украины в период с 7 по 8 августа, сообщили в Telegram-канале Минобороны России со ссылкой на заявление Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

По данным ведомства, 7 августа 2022 г. из порта Одессы вышли сухогруз «Рива Винд» (Маршалловы Острова) с кукурузой, турецкий танкер «Мустафа Некати» с подсолнечным маслом. Порт Черноморск покинули зарегистрированные на Маршалловых Островах сухогруз «Стар Хелен» с мукой и «Глори» с кукурузой. 8 августа 2022 г. либерийский сухогруз «Аризона» с кукурузой вышел из порта Черноморск, либерийская «Сакура» с соей – из порта Южный.

«Российская Федерация неукоснительно следует принятым обязательствам по выполнению достигнутых договоренностей в целях обеспечения вывоза зерновых культур, продовольствия и минеральных удобрений из украинских портов», – говорится в заявлении ведомства.

В штабе сообщили, что до сих пор в шести портах – Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный – остаются заблокированными 61 иностранное судно из 14 стран. «Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», – отметили там.

Штаб по гуманитарному реагированию сообщил, что ежедневно Вооруженные силы (ВС) России создают необходимы условия для действия двух гуманитарных коридоров в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины».

 22 июля Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, а также других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичное соглашение подписала Россия с представителями Турции и ООН.

8 августа стало известно, что покупатель отказался приобретать первую партию украинского зерна, доставленного сухогрузом Razoni из Одессы в Триполи (Ливан), из-за задержки доставки.

2 августа официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила Запад от невыполнения второй части «зерновой сделки» — снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. В противном случае мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна, отметила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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