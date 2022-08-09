Пелоси заявила об отсутствии сожалений по поводу визита на Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в интервью NBC, что не жалеет о своем визите на Тайвань.
«Абсолютно, абсолютно [визит стоил того], без вопросов», – цитирует ее ТАСС.
Пелоси добавила, что ее визит поддержали как в демократической, так и в республиканской партии. По ее словам, она посетила Тайвань не для того, чтобы отказаться от политики «одного Китая», а чтобы показать, что США поддерживают статус-кво, а Китай не может решать, кому можно посещать остров, а кому – нет.
2 августа Пелоси прибыла на Тайвань, проигнорировав предостережения Китая о серьезных последствиях в случае ее прилета. МИД КНР после ее визита выразил решительный протест и заявил, что это нарушает положения трех китайско-американских коммюнике и принцип «одного Китая». Из-за этого визита КНР объявила о временной приостановке работы или упразднении механизмов сотрудничества с США на нескольких направлениях, включая военное взаимодействие.
Также в ответ на визит Пелоси правительство КНР начало военные учения вокруг Тайваня. Центральное телевидение Китая сообщило о том, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к востоку от условной серединной разграничительной линии в Тайваньском проливе теперь станут регулярными.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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