Пелоси заявила об отсутствии сожалений по поводу визита на Тайвань

Пелоси добавила, что ее визит поддержали как в демократической, так и в республиканской партии. По ее словам, она посетила Тайвань не для того, чтобы отказаться от политики «одного Китая», а чтобы показать, что США поддерживают статус-кво, а Китай не может решать, кому можно посещать остров, а кому – нет.