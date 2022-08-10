Kyodo: правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Согласно результатам опроса телеканала NHK, которые были опубликованы 8 августа, уровень поддержки японского правительства достиг низшей точки с октября 2021 года. А за последние три недели он упал на 13 процентных пунктов, до 46%. Еще 35% опрошенных настроены пессимистично: они не ждут положительных перемен от кабмина. 28% придерживаются мнения, что правительство не может реализовать поставленные задачи.