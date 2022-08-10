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Kyodo: правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Ведомости

Правительство Японии в полном составе подало в отставку, сообщает агентство Kyodo. Это произошло в связи с планами премьер-министра Японии Фумио Кисида провести перестановки на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения. 

Экстренное заседание кабинета министров началось в 11.30 по местному времени (05.30 мск). Отмечается, что сегодня же станет известно о новом составе японского правительства под руководством премьера Кисиды. Подавшие в отставку министры будут исполнять свои обязанности вплоть до формирования нового кабмина.

Изначально ожидалось, что перестановки пройдут в начале сентября, однако премьер решил запустить этот процесс раньше, чтобы ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма». Уточняется, что перестановки также связаны с необходимостью решить проблему с ростом цен на продовольствие и топливо.

Согласно результатам опроса телеканала NHK, которые были опубликованы 8 августа, уровень поддержки японского правительства достиг низшей точки с октября 2021 года. А за последние три недели он упал на 13 процентных пунктов, до 46%. Еще 35% опрошенных настроены пессимистично: они не ждут положительных перемен от кабмина. 28% придерживаются мнения, что правительство не может реализовать поставленные задачи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных