МИД назвал точкой невозврата решение США объявить Россию спонсором терроризма

Сейм Латвии 11 августа признал Россию «спонсором терроризма». Как заявил председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс, Россия неоднократно прямо или косвенно поддерживала террористические режимы, в частности поставляла оружия властям Сирии. Также, по его мнению, Россия виновна в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 г., а также в крушении Boeing МН17 в 2014 г. В рамках же своей «незаконной» спецоперации на Украине Россия, по его мнению, «реализует это насилие для достижения политических целей».