МИД назвал точкой невозврата решение США объявить Россию спонсором терроризма
Инициатива США объявить Россию государством — спонсором терроризма станет точкой невозврата для отношений между двумя странами, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
Представитель российского ведомства ответил агентству на вопрос о возможности понижения дипломатических отношений Москвы и Вашингтона. Он заявил, что «не хотелось бы вдаваться в гипотетические рассуждения», когда западные страны во главе с США «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике». Дарчиев упомянул предложение Штатов объявить Россию страной — спонсором терроризма.
«Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — сказал глава департамента министерства.
В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс намерен объявить Россию страной — спонсором терроризма, если этого не сделает госсекретарь Энтони Блинкен. Позже резолюцию с тем же призывом к госдепу принял американский сенат.
Сейм Латвии 11 августа признал Россию «спонсором терроризма». Как заявил председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс, Россия неоднократно прямо или косвенно поддерживала террористические режимы, в частности поставляла оружия властям Сирии. Также, по его мнению, Россия виновна в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 г., а также в крушении Boeing МН17 в 2014 г. В рамках же своей «незаконной» спецоперации на Украине Россия, по его мнению, «реализует это насилие для достижения политических целей».
Кроме того, в своем заявлении латвийский парламент призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белорусии. Также латвийские парламентарии призывали страны-единомышленники последовать их примеру и признать Россию страной - спонсором терроризма.
В ответ на это решение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «именовать идеологов [этого предложения] нужно не иначе, как неонацисты». В ведомстве также назвал решение властей Латвии признать Россию «спонсором терроризма» и призывы ограничить выдачу туристических виз россиянам очередным проявлением русофобии. Сенатор Сергей Цеков предупреждал, что Москва примет ответные болезненные меры.