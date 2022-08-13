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Конгресс США одобрил выделение $430 млрд на климат и снижение инфляции

Ведомости

Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект о климате, налогах и здравоохранении, передает CNBC. Реализация перечисленных в документе мер потребует затрат в размере $430 млрд, законопроект после одобрения конгрессом подпишет президент Джо Байден. 

Документ под названием «Закон о снижении инфляции» поддержали все демократы, против проголосовали представители Республиканской партии США. 

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Отмечается, что план включает в себя рекордные $369 млрд расходов на климатическую и энергетическую политику, которые к 2030 г. должны сократить выбросы углерода в стране на 40%. Кроме того, законопроект вводит альтернативный минимальный корпоративный налог в размере 15%. Он коснется «богатых корпораций, которые смогли сократить свое налоговое бремя намного ниже ставки в 21%». Расширение возможностей налогового надзора и соблюдения налогового законодательства принесет $124 млрд, считают в конгрессе.

Масштабный законопроект, направленный на борьбу с изменением климата, снижение цен на лекарства и повышение некоторых корпоративных налогов, на прошлой неделе принял сенат США. Это стало крупной победой Байдена, которая, как отмечал Reuters, повысит шансы демократов сохранить контроль над конгрессом на выборах в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных