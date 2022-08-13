Конгресс США одобрил выделение $430 млрд на климат и снижение инфляции
Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект о климате, налогах и здравоохранении, передает CNBC. Реализация перечисленных в документе мер потребует затрат в размере $430 млрд, законопроект после одобрения конгрессом подпишет президент Джо Байден.
Документ под названием «Закон о снижении инфляции» поддержали все демократы, против проголосовали представители Республиканской партии США.
Отмечается, что план включает в себя рекордные $369 млрд расходов на климатическую и энергетическую политику, которые к 2030 г. должны сократить выбросы углерода в стране на 40%. Кроме того, законопроект вводит альтернативный минимальный корпоративный налог в размере 15%. Он коснется «богатых корпораций, которые смогли сократить свое налоговое бремя намного ниже ставки в 21%». Расширение возможностей налогового надзора и соблюдения налогового законодательства принесет $124 млрд, считают в конгрессе.
Масштабный законопроект, направленный на борьбу с изменением климата, снижение цен на лекарства и повышение некоторых корпоративных налогов, на прошлой неделе принял сенат США. Это стало крупной победой Байдена, которая, как отмечал Reuters, повысит шансы демократов сохранить контроль над конгрессом на выборах в этом году.