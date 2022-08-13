Конгресс США одобрил выделение $430 млрд на климат и снижение инфляции

Отмечается, что план включает в себя рекордные $369 млрд расходов на климатическую и энергетическую политику, которые к 2030 г. должны сократить выбросы углерода в стране на 40%. Кроме того, законопроект вводит альтернативный минимальный корпоративный налог в размере 15%. Он коснется «богатых корпораций, которые смогли сократить свое налоговое бремя намного ниже ставки в 21%». Расширение возможностей налогового надзора и соблюдения налогового законодательства принесет $124 млрд, считают в конгрессе.