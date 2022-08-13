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Политика

Дания допустила введение ограничений на выдачу виз россиянам

Ведомости

Правительство Дании изучает возможность сокращения количества выдаваемых туристических виз гражданам России, сообщила газета Politiken. Министр по делам интеграции Коре Дюбвад заявил, что под эгидой Евросоюза необходимо найти общеевропейское решение.

«То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать ", — сказал он (цитата по ТАСС).

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По информации Дюбвада, в этом году в Данию приехало гораздо больше российских туристов, чем в прошлом, и этот факт вызывание у министра удивление, отмечает газета. Так, за первые пять месяцев 2022 г. гражданам России было выдано почти в три раза больше туристических виз, чем за весь 2021 г., следует из данных, которые иммиграционная служба Дании прислала Politiken. В текущем году визы получил 141 россиянин, рост связан с временным закрытием страны в период пандемии коронавируса.

10 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга сообщил, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи виз гражданам России. На следующий день власти Эстонии первыми в ЕС приняли решение запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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