Дания допустила введение ограничений на выдачу виз россиянам

По информации Дюбвада, в этом году в Данию приехало гораздо больше российских туристов, чем в прошлом, и этот факт вызывание у министра удивление, отмечает газета. Так, за первые пять месяцев 2022 г. гражданам России было выдано почти в три раза больше туристических виз, чем за весь 2021 г., следует из данных, которые иммиграционная служба Дании прислала Politiken. В текущем году визы получил 141 россиянин, рост связан с временным закрытием страны в период пандемии коронавируса.