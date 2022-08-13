МИД Литвы призвал запретить въезд россиян в страны Евросоюза
Литва ценит решение Эстонии запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, однако выступает за введение таких мер на уровне Евросоюза. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел Литвы сообщило агентство BNS.
В МИД Литвы сообщили, что наделенные полномочиями в сфере государственной безопасности, выдачи виз и пограничного контроля органы «оценивают решения, принятые Эстонией и Латвией». Эти меры, «по сути, очень похожи на ограничения, действующие в настоящее время в Литве», рассказали в министерстве.
«Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», — сказали в ведомстве.
10 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга сообщил, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи виз гражданам России. На следующий день власти Эстонии первыми в ЕС приняли решение запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Ограничение вступит в силу через неделю. При этом оно не распространяется на сотрудников дипломатических представительств в государстве, а также на членов их семей. Кроме того, действие не будет распространяться на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.
Решение пока не распространяется на граждан России, которые получили шенгенские визы через третьи страны, однако этот вопрос планируется обсудить на следующей неделе, сообщали в эстонском МИДе.
Решению эстонского МИДа предшествовал призыв премьера страны Каи Каллас к остальным странам ЕС полностью прекратить выдачу шенгенских туристических виз россиянам. Кроме Эстонии с подобным призывом выступили и власти Финляндии.
11 августа сейм Латвии признал Россию страной — спонсором терроризма. Глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевичс заявил, что получившим гражданство России жителям Латвии придется покинуть страну, поскольку им больше не будут выдавать вид на жительство. Приостановили выдачу туристических виз к 11 августа Бельгия, Дания, Нидерланды, Словакия, Чехия и страны Прибалтики, а Словения ввела ограничения.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, простые граждане России не несут ответственности за действия российских властей на Украине.