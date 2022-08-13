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В Финляндии хотят замедлить выдачу туристических виз россиянам

Ведомости

Власти Финляндии обсуждают внедрение нового механизма выдачи россиянам туристических виз, который поможет замедлить этот процесс, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто. Предполагается, что для этого на неделе может быть доступен только один день.

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим основаниям», – сказал дипломат в интервью телеканалу MTV3.

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10 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга сообщил, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи виз гражданам России. На следующий день власти Эстонии первыми в ЕС приняли решение запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. При этом ограничение не распространяется на сотрудников дипломатических представительств в государстве, а также на членов их семей. Кроме того, действие не будет распространяться на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.

Решение пока не распространяется на граждан России, которые получили шенгенские визы через третьи страны, однако этот вопрос планируется обсудить на следующей неделе, сообщали в эстонском МИДе.

11 августа сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма. Глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевичс заявил, что получившим гражданство России жителям Латвии придется покинуть страну, поскольку им больше не будут выдавать вид на жительство. Приостановили выдачу туристических виз к 11 августа Бельгия, Дания, Нидерланды, Словакия, Чехия и страны Прибалтики, а Словения ввела ограничения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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