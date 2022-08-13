В Финляндии хотят замедлить выдачу туристических виз россиянам

10 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга сообщил, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи виз гражданам России. На следующий день власти Эстонии первыми в ЕС приняли решение запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. При этом ограничение не распространяется на сотрудников дипломатических представительств в государстве, а также на членов их семей. Кроме того, действие не будет распространяться на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.