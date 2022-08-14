Делегация Афганистана прибудет в Москву на переговоры по поставкам нефти
Делегация афганского правительства, назначенного движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), прибудет 15 августа в Москву на переговоры по закупкам российской нефти и зерна. Об этом «РИА Новости» сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Делегацию возглавит министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
«В делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах афганцев — закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки, подсолнечного масла», — сказал посол. Представители Афганистана также собираются посетить Казань.
13 мая временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что страна намерена расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти. Президент России Владимир Путин одобрил выделение определенного количества зерна Афганистану в случае необходимости, заявил спецпредставитель главы государства по Афганистану Замир Кабулов.
Делегация из Афганистана в июне принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о признании запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» не идет.
В августе 2021 г., после вывода из страны американских войск, к власти в Афганистане пришли представители «Талибана». С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.
Осенью Путин говорил, что Москва будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН.