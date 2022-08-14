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Делегация Афганистана прибудет в Москву на переговоры по поставкам нефти

Ведомости

Делегация афганского правительства, назначенного движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), прибудет 15 августа в Москву на переговоры по закупкам российской нефти и зерна. Об этом «РИА Новости» сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Делегацию возглавит министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

«В делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах афганцев — закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки, подсолнечного масла», — сказал посол. Представители Афганистана также собираются посетить Казань.

Ранее по теме: Путин одобрил выделение зерна Афганистану в случае необходимости

13 мая временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что страна намерена расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти. Президент России Владимир Путин одобрил выделение определенного количества зерна Афганистану в случае необходимости, заявил спецпредставитель главы государства по Афганистану Замир Кабулов. 

Делегация из Афганистана в июне принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о признании запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» не идет. 

В августе 2021 г., после вывода из страны американских войск, к власти в Афганистане пришли представители «Талибана». С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.

Осенью Путин говорил, что Москва будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных