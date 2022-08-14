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Минтранс Германии рассказал о 10 задержанных в феврале российских самолетах

Ведомости

После начала боевых действий на Украине и закрытия для России воздушного пространства Евросоюза в Германии остаются десять российских самолетов. По данным министерства транспорта ФРГ, в их числе пассажирские Boeing, грузовые Ан-124 и несколько бизнес-джетов, сообщило издание RND.

Запрет на полеты из России в Германию и над ее воздушным пространством вступил в силу 27 февраля. Спустя почти полгода десять самолетов, принадлежащих или контролируемых Россией, все еще находятся на немецких аэродромах, пишет RND.

«Поскольку машины подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть перевезены в другое место», — сообщили изданию в немецком минтрансе.

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В частности, в Лейпциге остаются три самолета Ан-124, которые используются, как правило, для чартерных грузовых рейсов. Покинуть Кёльн не могут Boeing 737 и Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300. Последний часто используется в качестве бизнес-джета или частного самолета, пояснили в ведомстве. В Мюнхене остается арендованный одной из российских авиакомпаний Airbus A320.

Кроме того, во Франкфурте-Хане застрял российский Boeing 747, а в Баден-Бадене находятся сразу четыре бизнес-джета: Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 и Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS. 

В министерстве заявили, что санкции позволяют проводить техническое обслуживание самолетов, однако речь идет только об их «временной защите», в частности, от несанкционированного доступа. Предоставление запасных частей в перечень разрешенных работ не входит.

После начала специальной военной операции России на Украине полеты российских авиакомпаний во всем воздушном пространстве Евросоюза, Великобритании и ряда других стран были приостановлены. Запрет коснулся всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов. В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран, в числе которых 28 стран – членов ЕС.

Вице-премьер Андрей Белоусов в середине апреля сообщал, что 571 пассажирский самолет иностранного производства из 781 переведен в российский реестр. По данным Минтранса, на конец марта в российском реестре было зарегистрировано 972 самолета. При этом российские авиакомпании потеряли 78 самолетов в результате арестов за рубежом.

Из-за отказа России возвращать находящиеся в лизинге самолеты ирландская компания Avolon понесла убытки в размере $304 млн, а американская Air Lease заявила о списании 27 самолетов на сумму $802 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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