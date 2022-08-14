Минтранс Германии рассказал о 10 задержанных в феврале российских самолетах
После начала боевых действий на Украине и закрытия для России воздушного пространства Евросоюза в Германии остаются десять российских самолетов. По данным министерства транспорта ФРГ, в их числе пассажирские Boeing, грузовые Ан-124 и несколько бизнес-джетов, сообщило издание RND.
Запрет на полеты из России в Германию и над ее воздушным пространством вступил в силу 27 февраля. Спустя почти полгода десять самолетов, принадлежащих или контролируемых Россией, все еще находятся на немецких аэродромах, пишет RND.
«Поскольку машины подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть перевезены в другое место», — сообщили изданию в немецком минтрансе.
В частности, в Лейпциге остаются три самолета Ан-124, которые используются, как правило, для чартерных грузовых рейсов. Покинуть Кёльн не могут Boeing 737 и Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300. Последний часто используется в качестве бизнес-джета или частного самолета, пояснили в ведомстве. В Мюнхене остается арендованный одной из российских авиакомпаний Airbus A320.
Кроме того, во Франкфурте-Хане застрял российский Boeing 747, а в Баден-Бадене находятся сразу четыре бизнес-джета: Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 и Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS.
В министерстве заявили, что санкции позволяют проводить техническое обслуживание самолетов, однако речь идет только об их «временной защите», в частности, от несанкционированного доступа. Предоставление запасных частей в перечень разрешенных работ не входит.
После начала специальной военной операции России на Украине полеты российских авиакомпаний во всем воздушном пространстве Евросоюза, Великобритании и ряда других стран были приостановлены. Запрет коснулся всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов. В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран, в числе которых 28 стран – членов ЕС.
Вице-премьер Андрей Белоусов в середине апреля сообщал, что 571 пассажирский самолет иностранного производства из 781 переведен в российский реестр. По данным Минтранса, на конец марта в российском реестре было зарегистрировано 972 самолета. При этом российские авиакомпании потеряли 78 самолетов в результате арестов за рубежом.
Из-за отказа России возвращать находящиеся в лизинге самолеты ирландская компания Avolon понесла убытки в размере $304 млн, а американская Air Lease заявила о списании 27 самолетов на сумму $802 млн.