Минтранс Германии рассказал о 10 задержанных в феврале российских самолетах

После начала специальной военной операции России на Украине полеты российских авиакомпаний во всем воздушном пространстве Евросоюза, Великобритании и ряда других стран были приостановлены. Запрет коснулся всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов. В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран, в числе которых 28 стран – членов ЕС.