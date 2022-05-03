Avolon списал оставшиеся в России самолеты на $304 млн
Ирландская компания Avolon понесла убытки в размере $304 млн из-за отказа России возвращать находящиеся в лизинге самолеты, пишет The Telegraph. Вторая по величине лизинговая компания списала стоимость десяти самолетов после решения России регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний.
Avolon намерен подать страховой иск и попытается вернуть активы, следует из заявления компании. Главный исполнительный директор Домнал Слэттери при этом отметил, что Avolon признает «полное обесценение в этом квартале, полностью оставляя позади финансовые последствия российских санкций».
Контрольный пакет акций Avolon принадлежит китайскому конгломерату HNA, компания «сравнительно легко вышла из этой ситуации», пишет The Telegraph. Компания вернула четыре самолета в первые дни после начала боевых действий на Украине. В частности, по данным издания, 26 февраля в Стамбуле был заблокирован рейс авиаперевозчика «Россия».
Решение о переводе в российский реестр около 500 иностранных самолетов незаконно, поскольку любое изменение регистрации должно быть подписано владельцами самолетов, говорится в статье.
Американская лизинговая компания Air Lease спишет 27 оставшихся в России после введения санкций самолетов на сумму $802 млн, пиcал Reuters со ссылкой на заявление компании. «Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, оставшиеся в России», — цитирует агентство сообщение Air Lease.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в РФ детали для них.
В связи с санкциями в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиаперевозчикам сохранить парк иностранных воздушных судов и использовать их на внутренних рейсах.
Президент России Владимир Путин также подписал указ, согласно которому авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных государств в рублях.