Amnesty International привлечет экспертов к проверке доклада о ВСУ

В опубликованном 4 августе докладе Amnesty International отмечалось, что ВСУ своей тактикой ставят под угрозу жизнь мирных жителей, нарушая законы ведения войны. По данным правозащитников, украинские военные создают военные базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, и совершают оттуда нападения. В 22 из 29 школ на юго-востоке Украины, которые посетили представители Amnesty International, размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение.