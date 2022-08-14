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Amnesty International привлечет экспертов к проверке доклада о ВСУ

Ведомости

Доклад правозащитной организации Amnesty International о нарушениях законов ведения войны со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) изучат независимые эксперты, сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление организации.

На следующей неделе совет директоров Amnesty International определит детали процесса проверки. Перед этим различные организации, как отмечает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на DPA, смогут «внести свой вклад», в том числе глава украинского офиса организации Оксана Покальчук. Она подала в отставку в знак протеста после публикации отчета.

Немецкое отделение Amnesty заявило, что результаты доклада не были представлены с необходимой «деликатностью и точностью». «Это также относится к последующему сообщению и реакции международного секретариата на публичную критику», — цитирует агентство заявление организации.

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В пятницу правозащитники заявили, что хотят понять, что и по какой причине пошло не так, чтобы «извлечь уроки и улучшить работу в области прав человека», пишет DPA.

В опубликованном 4 августе докладе Amnesty International отмечалось, что ВСУ своей тактикой ставят под угрозу жизнь мирных жителей, нарушая законы ведения войны. По данным правозащитников, украинские военные создают военные базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, и совершают оттуда нападения. В 22 из 29 школ на юго-востоке Украины, которые посетили представители Amnesty International, размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение.

На следующий день после публикации президент Украины Владимир Зеленский обвинил Amnesty International в попытке «амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву», а Покальчук покинула свой пост. 7 августа Amnesty International извинилась за «вызвавший боль и гнев» доклад, однако не отказалась от своих выводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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