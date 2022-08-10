Соучредитель шведского отделения Amnesty International покинул организацию
Соучредитель шведского отделения Amnesty International Пер Вестберг заявил в комментарии Svenska Dagbladet, что прекращает сотрудничество с организацией из-за доклада о нарушении Украиной гуманитарного права.
«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество с этой организацией», – приводит его слова «РИА Новости».
По его словам, организация изначально занималась освобождением заключенных, однако впоследствии «расширила свой мандат».
В опубликованном 4 августе докладе Amnesty International отмечалось, что ВСУ своей тактикой ставят под угрозу жизнь мирных жителей, нарушая законы ведения войны. По данным правозащитников, украинские военные создают военные базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, и совершают оттуда нападения. В 22 из 29 школ на юго-востоке Украины, которые посетили представители Amnesty International, размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение.
На следующий день после публикации президент Украины Владимир Зеленский обвинил Amnesty International в попытке «амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву», а глава украинского офиса организации Оксана Покальчук покинула свой пост.
7 августа Amnesty International извинилась за «вызвавший боль и гнев» доклад, однако не отказалась от своих выводов.
8 апреля Минюст исключил российские подразделения Human Rights Watch, Amnesty International и еще 13 иностранных неправительственных организаций из реестра филиалов и представительств. В министерстве решение объяснили нарушениями действующего законодательства со стороны иностранных организаций. В связи с исключением из списка организации будут сняты с учета в налоговой, поэтому они не смогут выплачивать зарплаты сотрудникам. И HRW, и Amnesty International заявили, что намерены продолжить работу в России.
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