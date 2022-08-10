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Соучредитель шведского отделения Amnesty International покинул организацию

Ведомости

Соучредитель шведского отделения Amnesty International Пер Вестберг заявил в комментарии Svenska Dagbladet, что прекращает сотрудничество с организацией из-за доклада о нарушении Украиной гуманитарного права.

«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество с этой организацией», – приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, организация изначально занималась освобождением заключенных, однако впоследствии «расширила свой мандат».

В опубликованном 4 августе докладе Amnesty International отмечалось, что ВСУ своей тактикой ставят под угрозу жизнь мирных жителей, нарушая законы ведения войны. По данным правозащитников, украинские военные создают военные базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, и совершают оттуда нападения. В 22 из 29 школ на юго-востоке Украины, которые посетили представители Amnesty International, размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение.

На следующий день после публикации президент Украины Владимир Зеленский обвинил Amnesty International в попытке «амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву», а глава украинского офиса организации Оксана Покальчук покинула свой пост.

7 августа Amnesty International извинилась за «вызвавший боль и гнев» доклад, однако не отказалась от своих выводов.

8 апреля Минюст исключил российские подразделения Human Rights Watch, Amnesty International и еще 13 иностранных неправительственных организаций из реестра филиалов и представительств. В министерстве решение объяснили нарушениями действующего законодательства со стороны иностранных организаций. В связи с исключением из списка организации будут сняты с учета в налоговой, поэтому они не смогут выплачивать зарплаты сотрудникам. И HRW, и Amnesty International заявили, что намерены продолжить работу в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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