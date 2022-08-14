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МИД Литвы объяснил идею запрета выдачи виз сохранением в России оппозиции

Ведомости

Евросоюзу стоит прекратить выдавать шенгенские визы россиянам, чтобы в России оставалась наибольшее количество оппозиционно настроенных граждан, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). Ранее МИД страны призывал запретить въезд россиян на уровне Евросоюза.

«Когда мы говорим, что в России могло бы быть 5–10% людей, выступающих против войны, то речь бы уже шла о миллионах. Вы хотите, чтобы эти миллионы были внутри России или за ее пределами? Я верю, что перемены происходят внутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри»,— заявил Ландсбергис (цитата по «Коммерсанту»).

Высказывание литовского министра прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции – «пусть сидят в стране и готовят перемены». Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил «поддержку», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее по теме: МИД Литвы призвал запретить въезд россиян в страны Евросоюза

10 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга сообщил, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи виз гражданам России. На следующий день власти Эстонии первыми в ЕС приняли решение запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Ограничение вступит в силу через неделю. 

В МИД Литвы на этой неделе сообщили, что наделенные полномочиями в сфере государственной безопасности, выдачи виз и пограничного контроля органы «оценивают решения, принятые Эстонией и Латвией». 

«Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», — сказали в ведомстве. 

Президент Латвии Эгил Левитс также призвал прервать выдачу виз россиянам на уровне ЕС и пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы, передавал портал Delfi. Помимо этого о возможности введения ограничений заговорили в Финляндии, Чехии и Дании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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