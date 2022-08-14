МИД Литвы объяснил идею запрета выдачи виз сохранением в России оппозиции

«Когда мы говорим, что в России могло бы быть 5–10% людей, выступающих против войны, то речь бы уже шла о миллионах. Вы хотите, чтобы эти миллионы были внутри России или за ее пределами? Я верю, что перемены происходят внутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри»,— заявил Ландсбергис (цитата по «Коммерсанту»).