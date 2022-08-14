Президент Латвии призвал прервать выдачу виз россиянам на уровне ЕС
Латвии, Финляндии, Эстонии и другим странам следует потребовать прекращения выдачи туристических виз россиянам на уровне Евросоюза, заявил президент Латвии Эгил Левитс. По его мнению, республика также должна пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы, передает портал Delfi.
Левитс выдвинул эти предложения во время своего обращения к участникам слета политически репрессированных Латвии в Икшкиле, который состоялся в субботу. Глава республики считает, что ВНЖ впредь не должны выдаваться тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство. Им придется покинуть страну, заявил президент.
«Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики», — сказал Левитс.
Латвия перестала выдавать туристические визы гражданам России с 24 февраля — первого дня проведения специальной военной операции на Украине, которую начала РФ. Однако посетить республики россияне могут с визами, выданными другими государствами, указал президент.
«Поэтому считаю, что Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленницами нужно выдвинуть требование в дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам России. Это было бы дополнительной санкцией против России», — заявил Левитс.
Ранее сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма. Глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевичс заявил, что получившим гражданство России жителям Латвии придется покинуть страну, поскольку им больше не будут выдавать вид на жительство.
10 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга сообщил, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи виз гражданам России. На следующий день власти Эстонии первыми в ЕС приняли решение запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. После этого о возможности введения ограничений заговорили в Финляндии, Чехии и Дании.