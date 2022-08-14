Президент Латвии призвал прервать выдачу виз россиянам на уровне ЕС

10 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга сообщил, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи виз гражданам России. На следующий день власти Эстонии первыми в ЕС приняли решение запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. После этого о возможности введения ограничений заговорили в Финляндии, Чехии и Дании.