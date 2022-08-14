Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

Министерство обороны Тайваня также сегодня заявило об обнаружении 22 китайских самолетов и шести кораблей ВМС в Тайваньском проливе и вокруг него. При этом известно, что военные учения КНР с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня прекратились еще 8 августа.