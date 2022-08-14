Газета
Политика

Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

Ведомости

Делегация американских законодателей прибыла на Тайвань в воскресенье с двухдневным визитом, во время которого запланирована встреча с президентом Цай Инвэнь, сообщило Reuters. Остров 14-15 августа посетит делегация во главе с сенатором от штата Массачусетс Эдом Марки. 

О визите второй за месяц делегации американских законодателей также сообщает Американский институт Тайваня. 

«Делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится на сайте института.

Помимо сенатора Марки в делегацию вошли четыре члена палаты представителей. Офис президента Тайваня сообщил, что группа конгрессменов встретится с ним в понедельник утром, пишет Reuters.  

Ранее по теме: В Китае не исключили применения силы для воссоединения с Тайванем

«Особенно в то время, когда Китай усиливает напряженность в Тайваньском проливе и в регионе с помощью военных учений, Марки во главе делегации, посетившей Тайвань, еще раз демонстрирует твердую поддержку Тайваня конгрессом США», — отмечается в заявлении.

Министерство обороны Тайваня также сегодня заявило об обнаружении 22 китайских самолетов и шести кораблей ВМС в Тайваньском проливе и вокруг него. При этом известно, что военные учения КНР с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня прекратились еще 8 августа.

Народно-освободительная армия Китая начала учения 4 августа после визита спикера палаты представителей конгресса США на остров, несмотря на предупреждения, что этим шагом последуют серьезные ответные меры от КНР. Пелоси заявила в интервью NBC, что не жалеет о своем визите на Тайвань.

10 августа канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР и пресс-канцелярия Госсовета опубликовали белую книгу «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху». В ней сказано, что Китай продолжит прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако власти также готовы применить силу для установления контроля над островом.

В КНР считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных