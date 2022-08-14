Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань
Делегация американских законодателей прибыла на Тайвань в воскресенье с двухдневным визитом, во время которого запланирована встреча с президентом Цай Инвэнь, сообщило Reuters. Остров 14-15 августа посетит делегация во главе с сенатором от штата Массачусетс Эдом Марки.
О визите второй за месяц делегации американских законодателей также сообщает Американский институт Тайваня.
«Делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится на сайте института.
Помимо сенатора Марки в делегацию вошли четыре члена палаты представителей. Офис президента Тайваня сообщил, что группа конгрессменов встретится с ним в понедельник утром, пишет Reuters.
«Особенно в то время, когда Китай усиливает напряженность в Тайваньском проливе и в регионе с помощью военных учений, Марки во главе делегации, посетившей Тайвань, еще раз демонстрирует твердую поддержку Тайваня конгрессом США», — отмечается в заявлении.
Министерство обороны Тайваня также сегодня заявило об обнаружении 22 китайских самолетов и шести кораблей ВМС в Тайваньском проливе и вокруг него. При этом известно, что военные учения КНР с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня прекратились еще 8 августа.
Народно-освободительная армия Китая начала учения 4 августа после визита спикера палаты представителей конгресса США на остров, несмотря на предупреждения, что этим шагом последуют серьезные ответные меры от КНР. Пелоси заявила в интервью NBC, что не жалеет о своем визите на Тайвань.
10 августа канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР и пресс-канцелярия Госсовета опубликовали белую книгу «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху». В ней сказано, что Китай продолжит прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако власти также готовы применить силу для установления контроля над островом.
В КНР считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.