Власти Польши рассматривают введение запрета на выдачу виз россиянам

Петр Вавжик также заявил, что Польша выступает за продление санкций ЕС, особенно в части приостановки действия соглашения об упрощении визового режима для граждан России. В то же время он признал, что не все страны Евросоюза с этим согласны. «Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию ​​и Нидерланды», – сказал Вавжик.