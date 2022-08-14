Власти Польши рассматривают введение запрета на выдачу виз россиянам
Польша прорабатывает концепцию, которая позволит отказывать гражданам России в выдаче виз, сообщил в интервью PAP заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик. Дипломат добавил, что решения по этому вопросу могут быть озвучены уже в ближайшие недели.
Петр Вавжик также заявил, что Польша выступает за продление санкций ЕС, особенно в части приостановки действия соглашения об упрощении визового режима для граждан России. В то же время он признал, что не все страны Евросоюза с этим согласны. «Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды», – сказал Вавжик.
Он добавил, что польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этой теме с некоторыми государствами-членами и отметил, что подобный взгляд на эти вопросы имеют также Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.
10 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга сообщил, что ЕС начал обсуждение инициативы ряда стран союза о запрете выдачи виз гражданам России. На следующий день власти Эстонии первыми в ЕС приняли решение запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. После этого о возможности введения ограничений заговорили в Финляндии, Чехии и Дании.
11 августа сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма. Глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевичс заявил, что получившим гражданство России жителям Латвии придется покинуть страну, поскольку им больше не будут выдавать вид на жительство. Приостановили выдачу туристических виз к 11 августа Бельгия, Дания, Нидерланды, Словакия, Чехия и страны Прибалтики, а Словения ввела ограничения.
13 августа стало известно, что власти Финляндии обсуждают внедрение нового механизма выдачи россиянам туристических виз, который поможет замедлить этот процесс. Предполагается, что для этого на неделе может быть доступен только один день.