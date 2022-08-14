В Латвии сообщили о работе над законом об ограничении русского языка

«Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Евросоюза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать», — отметил Борданс.