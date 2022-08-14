В Латвии сообщили о работе над законом об ограничении русского языка
Министерство юстиции Латвии сейчас работает над законом, который предусматривает ограничение использования русского языка на рабочих и в общественных местах. Об этом порталу Delfi сообщил министр юстиции республики Янис Борданс.
Министр напомнил о проведенном в 2012 г. языковом референдуме, по результатам которого 74,8% опрошенных проголосовали против русского языка как второго государственного. Однако, по словам Борданса, «на практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах».
Сложилось так, что граждане Латвии «должны знать русский язык в самых разных ситуациях», заявил министр. «Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», — заявил Борданс.
Глава минюста не исключил, что в телефонных и банковских сообщениях будет запрещено использовать русский язык. Кроме того, закон может затронуть объявления о вакансиях, требующих знания русского языка.
«Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Евросоюза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать», — отметил Борданс.
11 августа сейм Латвии признал Россию «спонсором терроризма». В ответ на это решение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «именовать идеологов [этого предложения] нужно не иначе, как неонацисты».
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что получившим гражданство России жителям Латвии придется покинуть страну, поскольку они больше не смогут получить вид на жительство. Президент республики Эгил Левитс призвал прервать выдачу виз россиянам на уровне Евросоюза.
Латвия перестала выдавать туристические визы гражданам России с 24 февраля — первого дня проведения специальной военной операции на Украине, которую начала РФ. В мае латвийский парламент в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники, в том числе памятник Освободителям Риги.