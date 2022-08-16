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Глава МИД Украины Кулеба рассказал о планах Киева «завоевать мир»

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (Росфинмониторинг включил его в список лиц, о которых есть информация об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности, заочно арестован) рассказал, что возглавил МИД с целью «завоевать мир».

В ходе разговора Кулеба вспомнил людей, которые оказали на него наибольшее впечатление, когда тот возглавил ведомство, среди них он вспомнил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Гватемалы Алехандро Джамматеи. Он назвал одну из главных проблем современной вешней политики Украины то, что она слишком «европо- и америкоцентрична», в то время как вокруг очень много других интересных стран.  

«С момента, когда я стал министром, у меня была мечта как раз открыть эти новые горизонты для Украины и для украинцев, которые должны видеть, что есть мир намного больше. <...> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — сказал Кулеба. Эту формулировку Кулебе предложил журналист, тот ее воспринял. 

Глава МИД также сказал, что находится в этом плане «на одной волне» с президентом Украины Владимиром Зеленским, и отметил, что тот постоянно общается с африканскими и латиноамериканскими лидерами. Также он напомнил, что в начале июля состоялся первый визит премьера Австралии на Украину. 

Сейчас Кулебе 41 год, пост министра иностранных дел он занял в марте 2020 г., став самым молодым руководителем МИД в истории Украины. До этого он занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных