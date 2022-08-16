Глава МИД Украины Кулеба рассказал о планах Киева «завоевать мир»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (Росфинмониторинг включил его в список лиц, о которых есть информация об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности, заочно арестован) рассказал, что возглавил МИД с целью «завоевать мир».
В ходе разговора Кулеба вспомнил людей, которые оказали на него наибольшее впечатление, когда тот возглавил ведомство, среди них он вспомнил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Гватемалы Алехандро Джамматеи. Он назвал одну из главных проблем современной вешней политики Украины то, что она слишком «европо- и америкоцентрична», в то время как вокруг очень много других интересных стран.
«С момента, когда я стал министром, у меня была мечта как раз открыть эти новые горизонты для Украины и для украинцев, которые должны видеть, что есть мир намного больше. <...> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — сказал Кулеба. Эту формулировку Кулебе предложил журналист, тот ее воспринял.
Глава МИД также сказал, что находится в этом плане «на одной волне» с президентом Украины Владимиром Зеленским, и отметил, что тот постоянно общается с африканскими и латиноамериканскими лидерами. Также он напомнил, что в начале июля состоялся первый визит премьера Австралии на Украину.
Сейчас Кулебе 41 год, пост министра иностранных дел он занял в марте 2020 г., став самым молодым руководителем МИД в истории Украины. До этого он занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
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