Глава МИД Украины Кулеба рассказал о планах Киева «завоевать мир»

«С момента, когда я стал министром, у меня была мечта как раз открыть эти новые горизонты для Украины и для украинцев, которые должны видеть, что есть мир намного больше. <...> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — сказал Кулеба. Эту формулировку Кулебе предложил журналист, тот ее воспринял.