МИД КНР: 85% населения мира не ввели санкции против России
85% мирового сообщества не стали вводить санкционные ограничения против России, написал в своем Twitter официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Только большинство представляет международное сообщество», — написал Чжао Линцзянь, прикрепив к публикации диаграмму, на которой указано, что 85% мирового населения не ввели санкции в отношении России, а остальные 15% — ввели санкции.
9 августа дипломат подверг критике западную демократию с помощью картинки с изображением нескольких вооруженных конфликтов.
Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба. «Демократия или демосумасшествие (democracy и crazy. — Прим. ред.)?» — написал дипломат.
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