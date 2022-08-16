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МИД КНР: 85% населения мира не ввели санкции против России

Ведомости

85% мирового сообщества не стали вводить санкционные ограничения против России, написал в своем Twitter официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 

«Только большинство представляет международное сообщество», — написал Чжао Линцзянь, прикрепив к публикации диаграмму, на которой указано, что 85% мирового населения не ввели санкции в отношении России, а остальные 15% — ввели санкции.

9 августа дипломат подверг критике западную демократию с помощью картинки с изображением нескольких вооруженных конфликтов.

Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба. «Демократия или демосумасшествие (democracy и crazy. — Прим. ред.)?» — написал дипломат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных