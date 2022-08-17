Минобороны сообщило об уничтожении резервистов ВСУ в Херсонской области
Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции Калининдорф в Херсонской области, где находилось большое количество резервистов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны России. Уточняется, что они были ликвидированы.
«Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф», — сказано в сообщении.
Всего за последние сутки было поражено девять пунктов управления ВСУ, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе села Белая Криница в Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки в Донецкой народной республике, 28-й мотопехотной бригады в районе Николаева.
Также в военном ведомстве рассказали о массовом дезертирстве в рядах ВСУ, вызванном большими потерями и нехваткой боеприпасов.
Большая часть Херсонской области была взята под контроль российскими военнослужащими в начале мая в рамках специальной операции на территории Украины, которая началась 24 февраля.
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