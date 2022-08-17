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Минобороны сообщило об уничтожении резервистов ВСУ в Херсонской области

Ведомости

Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции Калининдорф в Херсонской области, где находилось большое количество резервистов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны России. Уточняется, что они были ликвидированы.

«Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф», — сказано в сообщении.

Всего за последние сутки было поражено девять пунктов управления ВСУ, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе села Белая Криница в Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки в Донецкой народной республике, 28-й мотопехотной бригады в районе Николаева.

Также в военном ведомстве рассказали о массовом дезертирстве в рядах ВСУ, вызванном большими потерями и нехваткой боеприпасов.

Большая часть Херсонской области была взята под контроль российскими военнослужащими в начале мая в рамках специальной операции на территории Украины, которая началась 24 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных