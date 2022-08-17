Минобороны сообщило об уничтожении резервистов ВСУ в Херсонской области

Всего за последние сутки было поражено девять пунктов управления ВСУ, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе села Белая Криница в Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки в Донецкой народной республике, 28-й мотопехотной бригады в районе Николаева.