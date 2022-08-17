Чиновников могут обязать докладывать о попытках склонить их к коррупции

О том, что региональных чиновников обяжут сообщать в прокуратуру о склонении их к коррупции, стало известно 14 марта: соответствующие документы на портале проектов нормативных правовых актов опубликовал Минюст. К лицам, замещающим госдолжности субъектов Федерации, относится значительная часть высокопоставленных региональных функционеров, включая вице-губернаторов, главу правительства региона и рядовых членов правительства, председателя заксобрания и всех остальных депутатов. К этой же категории относятся председатель регионального избиркома и члены комиссии, мировые судьи, омбудсмены, главы контрольно-счетной палаты, аудиторы и т. д. Обязанность уведомлять прокуратуру и иные контролирующие органы о склонении к коррупции ранее была прописана и в новом законе об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации.