Чиновников могут обязать докладывать о попытках склонить их к коррупции
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет лиц, замещающих государственные должности в субъектах, сообщать в прокуратуру или другие органы о поступающих предложениях о взятках. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Обо всех случаях склонения к коррупции они должны будут сообщать не позднее пяти дней с момента такого обращения. «Законопроектом предусматривается, что за невыполнение указанной обязанности лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.
Авторы отмечают, что проект закона направлен на совершенствование антикоррупционного законодательства в целях выявления, минимизации и устранения коррупционных рисков. Они отмечают, что такой порядок в федеральном законодательстве уже установлен для депутатов законодательных органов субъектов.
В случае принятия проекта соответствующие поправки будут внесены в ст. 12(1) «О противодействии коррупции».
О том, что региональных чиновников обяжут сообщать в прокуратуру о склонении их к коррупции, стало известно 14 марта: соответствующие документы на портале проектов нормативных правовых актов опубликовал Минюст. К лицам, замещающим госдолжности субъектов Федерации, относится значительная часть высокопоставленных региональных функционеров, включая вице-губернаторов, главу правительства региона и рядовых членов правительства, председателя заксобрания и всех остальных депутатов. К этой же категории относятся председатель регионального избиркома и члены комиссии, мировые судьи, омбудсмены, главы контрольно-счетной палаты, аудиторы и т. д. Обязанность уведомлять прокуратуру и иные контролирующие органы о склонении к коррупции ранее была прописана и в новом законе об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации.