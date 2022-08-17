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Чиновников могут обязать докладывать о попытках склонить их к коррупции

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет лиц, замещающих государственные должности в субъектах, сообщать в прокуратуру или другие органы о поступающих предложениях о взятках. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Обо всех случаях склонения к коррупции они должны будут сообщать не позднее пяти дней с момента такого обращения. «Законопроектом предусматривается, что за невыполнение указанной обязанности лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что проект закона направлен на совершенствование антикоррупционного законодательства в целях выявления, минимизации и устранения коррупционных рисков. Они отмечают, что такой порядок в федеральном законодательстве уже установлен для депутатов законодательных органов субъектов.

В случае принятия проекта соответствующие поправки будут внесены в ст. 12(1) «О противодействии коррупции».

О том, что региональных чиновников обяжут сообщать в прокуратуру о склонении их к коррупции, стало известно 14 марта: соответствующие документы на портале проектов нормативных правовых актов опубликовал Минюст. К лицам, замещающим госдолжности субъектов Федерации, относится значительная часть высокопоставленных региональных функционеров, включая вице-губернаторов, главу правительства региона и рядовых членов правительства, председателя заксобрания и всех остальных депутатов. К этой же категории относятся председатель регионального избиркома и члены комиссии, мировые судьи, омбудсмены, главы контрольно-счетной палаты, аудиторы и т. д. Обязанность уведомлять прокуратуру и иные контролирующие органы о склонении к коррупции ранее была прописана и в новом законе об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных