СМИ: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным

В начале августа турецкий лидер уже предлагал Путину провести встречу с Зеленским в Турции. Украинский президент также не раз говорил, что готов встретиться с Путиным. По его словам, на таких переговорах должен обсуждаться только один вопрос — прекращение огня на Украине. В начале августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил невозможность встречи. По его словам, «украинская делегация переговорщиков ушла с радаров».