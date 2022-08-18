СМИ: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.
«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», – сказал корреспондент издания.
Телеканал NTV со ссылкой на правительственные источники отмечает, что Эрдоган может выступить за временное прекращение огня на Украине. По данным издания, турецкий президент также может предложить возобновить стамбульский переговорный процесс.
Телеканал CNN Turk со ссылкой на российские источники сообщает, что Путин и Зеленский могут провести встречу для создания «дорожной карты» по Украине. «Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить "дорожную карту". Затем делегации могут начать работу по воплощению этой "дорожной карты" в жизнь», – передает издание.
18 августа Эрдоган прибудет во Львов для участия в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Отмечается, что на встрече в том числе планируют обсудить ситуацию вокруг ЗАЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке и выполнение соглашения по экспорту зерна по Черному морю.
В начале августа турецкий лидер уже предлагал Путину провести встречу с Зеленским в Турции. Украинский президент также не раз говорил, что готов встретиться с Путиным. По его словам, на таких переговорах должен обсуждаться только один вопрос — прекращение огня на Украине. В начале августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил невозможность встречи. По его словам, «украинская делегация переговорщиков ушла с радаров».
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