Газета
Политика

СМИ: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.

«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», – сказал корреспондент издания.

Телеканал NTV со ссылкой на правительственные источники отмечает, что Эрдоган может выступить за временное прекращение огня на Украине. По данным издания, турецкий президент также может предложить возобновить стамбульский переговорный процесс.

Телеканал CNN Turk со ссылкой на российские источники сообщает, что Путин и Зеленский могут провести встречу для создания «дорожной карты» по Украине. «Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить "дорожную карту". Затем делегации могут начать работу по воплощению этой "дорожной карты" в жизнь», – передает издание.

18 августа Эрдоган прибудет во Львов для участия в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Отмечается, что на встрече в том числе планируют обсудить ситуацию вокруг ЗАЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке и выполнение соглашения по экспорту зерна по Черному морю.

В начале августа турецкий лидер уже предлагал Путину провести встречу с Зеленским в Турции. Украинский президент также не раз говорил, что готов встретиться с Путиным. По его словам, на таких переговорах должен обсуждаться только один вопрос — прекращение огня на Украине. В начале августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил невозможность встречи. По его словам, «украинская делегация переговорщиков ушла с радаров».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных