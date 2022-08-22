Reuters: Турция с начала года вдвое увеличила импорт нефти из России

После начала специальной военной операции на Украине правительство Турции заявило о нежелании присоединяться к санкциям против России. 11 августа министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез Турции заявил, что страна также не будет подключаться к санкциям против России в сфере энергетики. При этом 21 августа министерство финансов и казначейства Турции пообещало США не допустить обхода российскими гражданами или организациями западных санкций. Замминистра финансов Юнус Элитас страны сообщил, что Турция «выступает против вторжения России в Украину», однако воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти.