Газета
Экономика

Reuters: Турция с начала года вдвое увеличила импорт нефти из России

Ведомости

Турция с января по август 2022 г. увеличила импорт российской нефти на 104% до более 200 000 барр./сутки в сравнении с 98 000 барр./сутки за аналогичный период в прошлом году, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv.

Основные турецкие нефтеперерабатывающие компании — Tupras и STAR (турецкая «дочка» азербайджанской SOCAR) — в этом году значительно увеличили потребление российской нефти Urals и Siberian Light, одновременно сократив закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов, следует из данных Refinitiv.

В частности, Tupras закупает в этом году порядка 111 000 барр./сутки против 45 000 в 2021 г., STAR закупает 90 000 барр./сутки против 45 000 барр./сутки годом ранее.

«Выбор турецких нефтеперерабатывающих заводов был очевиден, поскольку у них нет ограничений на покупку российской нефти», – сказал агентству один из трейдеров на средиземноморском нефтяном рынке. Кроме того, добавил он, хорошая маржа переработки нефти Urals поддержала прибыль турецких нефтепереработчиков.

Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей для Турции. В прошлом году российская нефть составила около 25% от всей импортируемой нефти, также Россия обеспечила около 45% турецких закупок природного газа.

После начала специальной военной операции на Украине правительство Турции заявило о нежелании присоединяться к санкциям против России. 11 августа министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез Турции заявил, что страна также не будет подключаться к санкциям против России в сфере энергетики. При этом 21 августа министерство финансов и казначейства Турции пообещало США не допустить обхода российскими гражданами или организациями западных санкций. Замминистра финансов Юнус Элитас страны сообщил, что Турция «выступает против вторжения России в Украину», однако воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных