Reuters: Турция с начала года вдвое увеличила импорт нефти из России
Турция с января по август 2022 г. увеличила импорт российской нефти на 104% до более 200 000 барр./сутки в сравнении с 98 000 барр./сутки за аналогичный период в прошлом году, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv.
Основные турецкие нефтеперерабатывающие компании — Tupras и STAR (турецкая «дочка» азербайджанской SOCAR) — в этом году значительно увеличили потребление российской нефти Urals и Siberian Light, одновременно сократив закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов, следует из данных Refinitiv.
В частности, Tupras закупает в этом году порядка 111 000 барр./сутки против 45 000 в 2021 г., STAR закупает 90 000 барр./сутки против 45 000 барр./сутки годом ранее.
«Выбор турецких нефтеперерабатывающих заводов был очевиден, поскольку у них нет ограничений на покупку российской нефти», – сказал агентству один из трейдеров на средиземноморском нефтяном рынке. Кроме того, добавил он, хорошая маржа переработки нефти Urals поддержала прибыль турецких нефтепереработчиков.
Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей для Турции. В прошлом году российская нефть составила около 25% от всей импортируемой нефти, также Россия обеспечила около 45% турецких закупок природного газа.
После начала специальной военной операции на Украине правительство Турции заявило о нежелании присоединяться к санкциям против России. 11 августа министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез Турции заявил, что страна также не будет подключаться к санкциям против России в сфере энергетики. При этом 21 августа министерство финансов и казначейства Турции пообещало США не допустить обхода российскими гражданами или организациями западных санкций. Замминистра финансов Юнус Элитас страны сообщил, что Турция «выступает против вторжения России в Украину», однако воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти.
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