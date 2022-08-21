Турция пообещала США не допустить обхода западных санкций Россией

Газета также писала о просьбе ряда стран Евросоюза к Анкаре предоставить подробности касательно растущего товарооборота между Россией и Турцией. В минпромторге Турции при этом пояснили, что товарооборот не настолько сильно вырос, чтобы называть это «выдающимся изменением» в торговых отношениях между Москвой и Анкарой. Однако объем экспорта в период с мая по июль 2022 г. составил $1,04 млрд, что на $642 млн больше показателей за тот же период 2021 г., следует из подсчетов Financial Times.