Турция пообещала США не допустить обхода западных санкций Россией
Министерство финансов и казначейства Турции пообещало США не допустить обхода российскими гражданами или организациями западных санкций. Об этом по итогам телефонного разговора заместителей министров двух стран сообщает Bloomberg.
Замминистра финансов Юнус Элитас сообщил своему американскому коллеге Уолли Адейемо, что позиция Турции по вопросу ограничений не изменилась.
«Выступая против вторжения России в Украину и предоставляя беспилотники для помощи Киеву в войне, Турция воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти», — пишет агентство.
Адейемо, по данным Bloomberg, заявил турецкому замминистра опасения по поводу возможного использования россиянами или юрлицами Турции «для уклонения от санкций», которые ввели США и еще 30 стран.
Ранее газета Financial Times (FT), сообщила, что укрепление экономических отношений вызывает беспокойство на Западе, а западные лидеры грозят Анкаре санкциями, если она будет помогать России обходить введенные ограничения. По словам источников, на первом этапе речь может пойти не об официальных санкциях, а о неформальных указаниях западным банкам и финансовым институтам сократить финансовые операции с турецкими контрагентами.
Газета также писала о просьбе ряда стран Евросоюза к Анкаре предоставить подробности касательно растущего товарооборота между Россией и Турцией. В минпромторге Турции при этом пояснили, что товарооборот не настолько сильно вырос, чтобы называть это «выдающимся изменением» в торговых отношениях между Москвой и Анкарой. Однако объем экспорта в период с мая по июль 2022 г. составил $1,04 млрд, что на $642 млн больше показателей за тот же период 2021 г., следует из подсчетов Financial Times.
30 июля стало известно, что объем поставок товаров из Турции в Россию в июне вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 52% — к показателям мая. Экспорт республики достиг $791,4 млн. По данным торговой базы ООН (Comtrade), в июне значительно увеличились поставки в РФ фруктов, а также машин, оборудования и комплектующих.
Увеличение доли расчетов между Россией и Турцией в национальных валютах не может стать поводом для введения вторичных санкций против Турции, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.