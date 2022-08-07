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Запад недоволен итогами встречи Путина и Эрдогана

Речь зашла о возможных санкциях к Турции за торговлю с Россией
Глеб Мишутин Елена Мухаметшина
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) во время встречи в санатории «Русь» / Murat KULA / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Владимир Путин 5 августа принял в Сочи президента Турции Реджепа Эрдогана. Лидеры договорились наращивать двустороннюю торговлю, Эрдоган заявил о выходе российско-турецких отношений на новый уровень. Президент России комментировал двусторонние отношения в том же духе: «В прошлом году у нас увеличился товарооборот на 57%, а за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в 2 раза».

Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с вывозом зерна с Украины и содействие в экспорте российского продовольствия и удобрений. В свою очередь, Эрдоган сообщил, что в 2021 г. товарооборот двух стран достиг $33 млрд, а в обозримом будущем он утроится и достигнет $100 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных