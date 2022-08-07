Запад недоволен итогами встречи Путина и Эрдогана

Запад недоволен итогами встречи Путина и ЭрдоганаРечь зашла о возможных санкциях к Турции за торговлю с Россией
Владимир Путин 5 августа принял в Сочи президента Турции Реджепа Эрдогана. Лидеры договорились наращивать двустороннюю торговлю, Эрдоган заявил о выходе российско-турецких отношений на новый уровень. Президент России комментировал двусторонние отношения в том же духе: «В прошлом году у нас увеличился товарооборот на 57%, а за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в 2 раза».
Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с вывозом зерна с Украины и содействие в экспорте российского продовольствия и удобрений. В свою очередь, Эрдоган сообщил, что в 2021 г. товарооборот двух стран достиг $33 млрд, а в обозримом будущем он утроится и достигнет $100 млрд.
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