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В ЕС попросили объяснений от Турции за наращивание товарооборота с Россией

Ведомости

Некоторые из стран Европейского союза попросили у Анкары подробностей касательно растущего товарооборота между Россией и Турцией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в блоке.

Один из собеседников газеты заявил, что данная ситуация вызывает раздражение у руководства Евросоюза, поэтому Брюссель пристально следит на ней. Несмотря на это, многие в ЕС считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является весьма ценным переговорщиком, в особенности с президентом России Владимиром Путиным.

Один из европейских чиновников рассказал газете, что страны ЕС нуждаются в Турции по тем или иным причинам и при этом никто не может сказать Эрдогану, «что он должен следовать правилам».

Издание также пообщалось с представителем минпромторга Турции. Там пояснили, что товарооборот не настолько сильно вырос, чтобы называть это «выдающимся изменением» в торговых отношениях между Москвой и Анкарой. Однако объем экспорта в период с мая по июль 2022 г. составил $1,04 млрд, что на $642 млн больше показателей за тот же период 2021 г., следует из подсчетов Financial Times.

30 июля стало известно, что объем поставок товаров из Турции в Россию в июне вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 52% — к показателям мая. Экспорт республики достиг $791,4 млн. По данным торговой базы ООН (Comtrade), в июне значительно увеличились поставки в РФ фруктов, а также машин, оборудования и комплектующих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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