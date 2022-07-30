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Экономика

В Турции сообщили об увеличении в июне экспорта в Россию

Ведомости

Объем поставок товаров из Турции в Россию в июне вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 52% — к показателям мая. Экспорт республики достиг $791,4 млн, передает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики.

По данным торговой базы ООН (Comtrade), в июне значительно увеличились поставки в РФ фруктов, а также машин, оборудования и комплектующих. В частности, Турция экспортировала абрикосы, черешню, персики на $136 млн, а поставки наземного транспорта и его компонентов выросли с майских $25 млн до $34 млн, пластмасс и изделий из них — с $34 млн до $48 млн.

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По данным Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии, пишет РБК, поставки азиатских партнеров России, в числе которых Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, в июне сократились, в то время как только Турция наращивала экспорт. Страна в 2021 г. занимала десятое место среди крупнейших экспортеров РФ, теперь Турция опередила Италию, Польшу, Японию, Нидерланды, Францию и США.

В апреле этого года Москва также сняла ограничения на ввоз в страну турецких перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов.

Россия в свою очередь готова выступать поставщиком зерновых и зернобобовых культур для Турции, заявил ранее замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. По его словам, в текущем сезоне доля российской пшеницы в структуре турецкого импорта составляет три четверти, ячменя – более половины, кукурузы – более 40%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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