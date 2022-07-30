В Турции сообщили об увеличении в июне экспорта в Россию

По данным торговой базы ООН (Comtrade), в июне значительно увеличились поставки в РФ фруктов, а также машин, оборудования и комплектующих. В частности, Турция экспортировала абрикосы, черешню, персики на $136 млн, а поставки наземного транспорта и его компонентов выросли с майских $25 млн до $34 млн, пластмасс и изделий из них — с $34 млн до $48 млн.