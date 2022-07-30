В Турции сообщили об увеличении в июне экспорта в Россию
По данным торговой базы ООН (Comtrade), в июне значительно увеличились поставки в РФ фруктов, а также машин, оборудования и комплектующих. В частности, Турция экспортировала абрикосы, черешню, персики на $136 млн, а поставки наземного транспорта и его компонентов выросли с майских $25 млн до $34 млн, пластмасс и изделий из них — с $34 млн до $48 млн.
По данным Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии, пишет РБК, поставки азиатских партнеров России, в числе которых Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, в июне сократились, в то время как только Турция наращивала экспорт. Страна в 2021 г. занимала десятое место среди крупнейших экспортеров РФ, теперь Турция опередила Италию, Польшу, Японию, Нидерланды, Францию и США.
В апреле этого года Москва также сняла ограничения на ввоз в страну турецких перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов.
Россия в свою очередь готова выступать поставщиком зерновых и зернобобовых культур для Турции, заявил ранее замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. По его словам, в текущем сезоне доля российской пшеницы в структуре турецкого импорта составляет три четверти, ячменя – более половины, кукурузы – более 40%.