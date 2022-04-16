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Экономика

Роспотребнадзор отменил запрет на ввоз перцев и апельсинов из Турции

Ведомости

Россия снимает ограничения на ввоз в страну перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Такое решение ведомство приняло по результатам «тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции» на рынок России.

Ранее Роспотребнадзор довел до уполномоченных органов Турции требования в части контроля за содержанием пестицидов в пищевой продукции, специалисты ведомства рассказали о необходимых для устранения ранее обнаруженных нарушений мерах.

По результатам анализа проб продукции максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не было выявлено, поэтому ограничения на ввоз турецкий фруктов и овощей в Россию были сняты, пояснили в ведомстве.

Ранее по теме: У ритейлеров возникли сложности с поставкой импортных овощей и фруктов

В конце прошлого года Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов 33 производителей из Турции и Ирана. Запрет был связан с обнаружением остаточных количеств 12 пестицидов, десять из которых не зарегистрированы в России и не разрешены для применения, а также из-за превышения содержания некоторых из них в два раза. В результате ограничений производители не смогли ввезти в Россию около 60 000 т винограда и более 10 000 т гранатов из Турции.

В феврале 2022 г. ритейлеры и производители добивались от Роспотребнадзора снятия ряда ограничений на поставку импортных овощей и фруктов в Россию, сообщили «Ведомостям» представители нескольких отраслевых союзов. Для решения проблемы ввоза овощей и фруктов, в частности из Турции, Ирана и Китая, они предлагали сократить количество проверок добросовестных поставщиков при условии, что в течение полугода с их стороны не было нарушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных