Роспотребнадзор отменил запрет на ввоз перцев и апельсинов из Турции
Россия снимает ограничения на ввоз в страну перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Такое решение ведомство приняло по результатам «тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции» на рынок России.
Ранее Роспотребнадзор довел до уполномоченных органов Турции требования в части контроля за содержанием пестицидов в пищевой продукции, специалисты ведомства рассказали о необходимых для устранения ранее обнаруженных нарушений мерах.
По результатам анализа проб продукции максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не было выявлено, поэтому ограничения на ввоз турецкий фруктов и овощей в Россию были сняты, пояснили в ведомстве.
В конце прошлого года Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов 33 производителей из Турции и Ирана. Запрет был связан с обнаружением остаточных количеств 12 пестицидов, десять из которых не зарегистрированы в России и не разрешены для применения, а также из-за превышения содержания некоторых из них в два раза. В результате ограничений производители не смогли ввезти в Россию около 60 000 т винограда и более 10 000 т гранатов из Турции.
В феврале 2022 г. ритейлеры и производители добивались от Роспотребнадзора снятия ряда ограничений на поставку импортных овощей и фруктов в Россию, сообщили «Ведомостям» представители нескольких отраслевых союзов. Для решения проблемы ввоза овощей и фруктов, в частности из Турции, Ирана и Китая, они предлагали сократить количество проверок добросовестных поставщиков при условии, что в течение полугода с их стороны не было нарушений.