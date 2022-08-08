Песков сообщил, что Турция не должна попасть под вторичные санкции Запада
Увеличение доли расчетов между Россией и Турцией в национальных валютах не может стать поводом для введения вторичных санкций в сторону Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее Песков не исключает, «что США и страны ЕС, Брюссель продолжат свою политику по оказанию абсолютно беспрецедентного давления на любые страны, которые не пожелают следовать в их мейнстриме».
5 августа президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о частичной оплате российского газа в национальной валюте, переходе на торговлю в рублях, а также внедрении в Турции российской платежной системы «Мир». В будущем планируется увеличить товарооборот между странами до $100 млрд.
Газета Financial Times писала о том, что несколько западных чиновников говорили о возможности экономического давления на Анкару в случае сотрудничества с Россией. Высокопоставленный чиновник заявил, что в таком случае западные компании и банки могут быть призваны уйти из Турции.
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