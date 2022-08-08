Песков сообщил, что Турция не должна попасть под вторичные санкции Запада

Увеличение доли расчетов между Россией и Турцией в национальных валютах не может стать поводом для введения вторичных санкций в сторону Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее Песков не исключает, «что США и страны ЕС, Брюссель продолжат свою политику по оказанию абсолютно беспрецедентного давления на любые страны, которые не пожелают следовать в их мейнстриме».