Лавров заявил, что организаторам убийства Дугиной «не может быть никакой пощады»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Он назвал убийство «варварским» и призвал не щадить виновных.
«Это варварское преступление, которому нет никакого прощения. <...> Организаторам, заказчикам, исполнителям не может быть никакой пощады», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).
Он добавил, что не может судить о том, было ли убийство Дугиной актом устрашения или сведением счетов. Также глава российского МИДа выразил надежду, что ФСБ быстро завершит расследование преступления.
Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа. Сообщалось, что мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, назвав совершенное преступление подлым и жестоким. Позже он подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно.
22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к убийству причастна гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г. р.
Следствие установило, что Вовк приехала в Россию вместе со своей дочерью 12 лет, после чего поселилась в одном доме с Дугиной, чтобы собирать о ней информацию. Для этого она использовала автомобиль Mini Cooper. В день убийства Вовк вместе с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где также была Дугина. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
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