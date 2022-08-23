Лавров заявил, что организаторам убийства Дугиной «не может быть никакой пощады»

Следствие установило, что Вовк приехала в Россию вместе со своей дочерью 12 лет, после чего поселилась в одном доме с Дугиной, чтобы собирать о ней информацию. Для этого она использовала автомобиль Mini Cooper. В день убийства Вовк вместе с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где также была Дугина. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.