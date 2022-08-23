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Лавров заявил, что организаторам убийства Дугиной «не может быть никакой пощады»

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Он назвал убийство «варварским» и призвал не щадить виновных. 

«Это варварское преступление, которому нет никакого прощения. <...> Организаторам, заказчикам, исполнителям не может быть никакой пощады», — заявил Лавров (цитата по ТАСС). 

Он добавил, что не может судить о том, было ли убийство Дугиной актом устрашения или сведением счетов. Также глава российского МИДа выразил надежду, что ФСБ быстро завершит расследование преступления.

Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа. Сообщалось, что мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте. 

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, назвав совершенное преступление подлым и жестоким. Позже он подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно. 

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к убийству причастна гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г. р.

Следствие установило, что Вовк приехала в Россию вместе со своей дочерью 12 лет, после чего поселилась в одном доме с Дугиной, чтобы собирать о ней информацию. Для этого она использовала автомобиль Mini Cooper. В день убийства Вовк вместе с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где также была Дугина. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных